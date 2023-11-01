قالت وسائل إعلام محلية مصرية ومصدر على الحدود المصرية لرويترز، إن المجموعة الأولى من المصابين الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة دخلت مصر اليوم الأربعاء، عبر سيارات الإسعاف من خلال معبر رفح.

وكانت ذكرت وسائل إعلام عالمية أنها حصلت على معلومات عن خروج عشرات الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة اليوم الأربعاء، من قطاع غزة إلى مصر مع فتح معبر رفح أمام الأشخاص لأول مرة منذ بدء الحرب بين الكيان الصهيوني وحماس ردا على هجوم غير مسبوق للحركة في السابع من أكتوبر، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في الموقع.

وسمح بدخول هؤلاء الأجانب والفلسطينيين المعبر قرابة الساعة 7,45 ت غ بعدما أعلنت السلطات المصرية فتحه "استثنائيا" للسماح بنقل نحو تسعين جريحا فلسطينيا وخروج نحو 450 من الأجانب والمزدوجي الجنسية.

ومن جانبه كان قد ذكر مصدر مطلع لرويترز، إن قطر توسطت في اتفاق بين مصر والكيان الصهيوني وحماس بالتنسيق مع الولايات المتحدة للسماح بخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطرة من قطاع غزة المحاصر.

وأضاف المصدر أن الجدول الزمني لفترة بقاء المعبر مفتوحا لم يتحدد بعد.

وذكرت المصادر أن الاتفاق غير مرتبط بأمور أخرى قيد التفاوض مثل إطلاق سراح الرهائن أو الهدنة الإنسانية.