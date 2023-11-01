Note: English translation is not 100% accurate
رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية على غزة
الأربعاء
2023/11/1
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 2860
- عبدالهادي العجمي: كل موقف وخطاب هو شاهد..واليوم الإنسانية تتعرض لاختبار صعب أمام قتل الأطفال والمجازر حيث تغض الأمم المتحدة الطرف عن تلك الجرائم والشعوب الحية هي التي تثور والكويت موقفها مشرف ونفخر به
- محمد الحويلة : نحيي الكويت أميراً وحكومة وشعباً أمام هذا الموقف المشرف تجاه القضية الفلسطينية التي هي قضية كل العرب والمسلمين..وللأسف هناك انتهاك للقانون الدولي وصمت عالمي تجاه حرب الإبادة الجماعية
- عبدالله المضف: حق الشعب الفلسطيني في أرضه حقيقة وموقف الكويت واضح ونحن جربنا عام 1990 مرارة الاحتلال وكلمتي ليست للعصابات الصهيونية المجرمة بل للمجتمع الدولي الصامت أمام هذه الجرائم
- عبدالله فهاد : العقيدة والشرع واضحان وأكثر من 70 عاماً والقضية الفلسطينية تنتظر الحل في الأمم المتحدة والمجازر التي ترتكبها العصابات الصهيونية بحاجة لمواجهة من قبل العالم لوقف العدوان وفلسطين ليست وطن محتل بل عقيدة
- جنان بوشهري: سأتحدث بلسان المرأة الفلسطينية الثكلى والأرملة وأخاطبكم بلسان الفلسطينية الخنساء التي تاه حزنها بين حزن وحزن أمام موت الضمائر تجاه مستشفى المعمداني وجباليا وتبقى فلسطين حرة عصية
- حمد العبيد: رسالة للمرابطين في غزة نحن جميعاً معكم فأنتم أصحاب حق ونحن لا نستغرب تخاذل المجتمع الدولي الذي انحاز مع الكيان الصهيوني الذي أصبح شريكاً لهذا الكيان في جريمته ونحن موقنون بأن الله سيهزم هذه الجيوش
- محمد الرقيب: الشكر لسمو الأمير وسمو ولي العهد على دعم القضية الفلسطينية والشكر للشعب الكويتي على تفاعله ونحن نحث على دعم الشعب الفلسطيني وإيجاد تحرك ديبلوماسي للضغط على الكيان الصهيوني والقيام بحملة تبرعات
- أحمد لاري: رسالة الشكر قليلة بحق الشعب الكويتي والموازين انقلبت وعلى العالم استيعاب ما أحدثه الأبطال في غزة..فأمام هذا التطور والآلة العسكرية الضخمة يقومون بهذا الهجوم المباغت الذي أذهل العالم وهذا أمر نوعي جديد
- سعود العصفور: نؤكد اعتزازنا وتقديرنا لموقف الشعب الكويتي الواضح والعظيم في نصرة غزة، ونؤكد دعمنا للموقف الحكومي الرسمي في تبيان موقف الكويت في هذه القضية المهمة..ولاشك أن لكل أمة لحظات تسجل في تاريخها وبلا شك 7 اكتوبر 2023 في عملية طوفان الأقصى كان يوماً من أيام الأمة التي سجلت في تاريخها
- ماجد المطيري: القضية الفلسطينية لن تغيب عن وجدان الشعب الكويتي ومستمرون في دعمها مادياً ومعنوياً.. وعلى الحكومة القيام بدورها في تشكيل محور ضغط دولي بالتعاون مع الدول المتعاطفة مع الحق الفلسطيني دعماً وتأييداً لإخواننا
- حمد المطر: ما يحدث في غزة ليس انكساراً بل انتصار.. والكيان الصهيوني يتكبّد يومياً الخسائر وتم قتل نحو 1600 من العدو الصهيوني وأكثر من 5 آلاف جريح وأسرى كما فقدت عملتهم 30 في المئة من قيمتها وتكبدت ميزانيتهم نحو 921 مليون دولار خسائر بالإضافة إلى إخلاء المستوطنات
- محمد المهان : نعزي أنفسنا والعالم الإسلامي باستشهاد آلاف الفلسطينيين جراء القصف من قبل الاحتلال الصهيوني وهناك استهداف للمستشفيات والمساجد ويجب السماح بدخول الإغاثة الإنسانية
- خالد المونس: صراعنا مع اليهود صراع وجود وليس صراع حدود والعالم العربي يعاني من تهميش دوله وعلى مدار شهر تقريباً يشن جيش "أحفاد القردة" حرب إبادة راح ضحيتها 9 آلاف شهيد
- عبدالوهاب العيسى: تحية للمقاومة الشريفة ومعركة طوفان الأقصى وصمودها أمام العدوان من قبل الكيان الصهيوني.. وعملية 7 اكتوبر أعادت إحياء القضية الفلسطينية ولأول مرة نشاهد المظاهرات تجوب العالم دعماً للقضية
- مهند الساير: ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني "إبادة جماعية".. والأمم المتحدة ادّعت تطبيق العدالة..ومبادؤها سقطت أمام هذه القضية وكل المنظمات تعمي عيونها أمام الانتهاكات الصهيونية
- مرزوق الغانم: تاريخ 7 اكتوبر فخر للشعب العربي والإسلامي وكل مقاوم له تحية إجلال وإكبار ومن يسوّق أن ما يجري بسبب أحداث ذلك التاريخ غير صحيح
- شعيب شعبان: ما يتعرض له أهل غزة حرب إبادة للأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ..وواجبنا اليوم أن نجدد العهد والتمسك بموقفنا مع صاحب الأرض
- عبدالكريم الكندري: نحن لا ننتصر لغزة فهي انتصرت لنفسها فهناك 9 آلاف شهيد وأكثر من 21 ألف مصاب..وهناك ازدواجية لدى المؤسسات الدولية
- عادل الدمخي: في ظل الصمت العالمي عما يحدث في غزة يبرز دور الكويت الرافض لما يحدث من جرائم يقوم بها الكيان الصهيوني
- فهد بن جامع: شعوب العالم تشاهد حجم الحرب على أهلنا في غزة ويبصرون الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني
- عبدالله الانبعي: مذابح ومجازر يقوم بها الكيان الصهيوني بتواطؤ عالمي وعدم احترام المواثيق الدولية..وما يحدث في غزة قد يمر بأي دولة
- متعب الرثعان: إخواننا في غزة سطروا مشاهد العزة بطوفان الأقصى بمواجهة آلة عسكرية عالمية رغم الحصار
- مبارك الحجرف: تحية عز وإجلال ونصرة من الكويت إلى أرض فلسطين المباركة وغزة العزة ونحييهم على هذا الصمود
- وزير الخارجية : المشهد السائد في غزة يبعث على الغضب في قلوبنا حيث انطلقت آلة الكيان الغاصب فقتلت الأبرياء العزل ومعظمهم من الأطفال ودمرت عشرات الألوف من المنازل ويظن الاحتلال الغاصب منذ عام 1948 أن ترسيخ كيانه من خلال إخلاء الأرض والتهجير
- نواب يرتدون الوشاح الفلسطيني "الكوفية" خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة
- رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية على غزة
اقرأ أيضاً