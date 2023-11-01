غادرت قوة الواجب التابعة للقوة البرية البلاد عبر منفذ السالمي للمشاركة في تمرين (رماية الخليج 2023) بنسخته الثانية الذي سينفذ في المملكة العربية السعودية الشقيقة في الفترة من اليوم الأربعاء وحتى 17 نوفمبر الجاري.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي، إن التمرين المشترك الذي عقدت نسخته الأولى في نوفمبر 2021 بدولة الكويت ينفذ بتشكيلات متمثلة من القوة البرية الكويتية والقوات البرية الملكية السعودية إضافة إلى قوة (سبارتن) من القوات البرية الأمريكية.

وذكرت أن المشاركة في هذا التمرين تأتي ضمن إطار التعاون المشترك وتعزيزا للعمل الجماعي ورفع الجاهزية القتالية والاستعداد للقوات المشاركة.