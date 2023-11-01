عبدالعزيز الفضلي

اعتمدت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية بالتكليف حصة المطوع مواعيد وآلية عمل الكنترول لامتحانات الثانوية العامة لنهاية الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2023 / 2024 .

وحدّدت المطوع في نشرة أصدرتها وتلقت "الأنباء" نسخة منها، يوم الاحد المقبل 5 نوفمبر الجاري موعداً لبدء العمل في الكنترول، مشيرةً الى أن يوم 19 من الشهر نفسه سيكون نهاية النقل بين المدارس والمناطق التعليمية لمتعلمي المرحلة الثانوية .

واوضحت ان موعد اجراء اختبارات خارج الجدول سيكون بدءا من يوم الاحد 10 ديسمبر حتى 14 منه.

وفيمايلي جدول بآلية عمل الكنترول :