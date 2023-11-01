قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية إسماعيل هنية إن «الرهائن الإسرائيليين يتعرضون لنفس الدمار والموت الذي يتعرض له شعبنا في قطاع غزة».



واضاف هنية: قلنا للوسطاء إنه من الضروري أن تتوقف هذه المجزرة، داعيا الولايات المتحدة إلى وقف دعم إسرائيل عسكريا والتوقف عن عرقلة الجهود الدولية لإنهاء العنف في غزة.



واتهم هنية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمماطلة وتقديم وعود كاذبة، مؤكدا «لن نسمح له بتنفيذها».



ودعا رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» الدول العربية والإسلامية إلى مواصلة الاحتجاجات دعما للقضية الفلسطينية.