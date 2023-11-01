عبدالحميد الخطيب



بعد معاناة طويلة مع مرض عضال، توفيت الفنانة جواهر عصر اليوم الأربعاء، وذلك بعد عودتها من رحلة العلاج من لندن الفترة الماضية.

وتلقى الوسط الفني الكويتي والخليجي الخبر بحزن شديد،، ونعاها العديد من النجوم على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ودعوا لها بالرحمة والمغفرة.



والفنانة الراحلة جواهر تميزت بأدائها المميز وموهبتها الفنية الاستثنائية. وقد بدأت التمثيل عام 1990 حينما ظهرت في مسرحية الأطفال «الخفاش» وكانت حينها في سن صغيرة، فلم تستطع إكمال مشوارها في التمثيل بسبب الدراسة.



وفي عام 1996 ظهرت جواهر كموديل في ڤيديو كليب «كنت أحبه» للمطرب خالد بن حسين، ومنها عادت للتمثيل وشاركت في أربعة مسلسلات دفعة واحدة عام 1997، لكنها بعد ذلك تراجعت وقررت الاعتزال لدوافع لم تكشف عنها.



وفي عام 2003 عادت جواهر للتمثيل مرة أخرى بقوة، حيث قدمت خمسة مسلسلات في موسم واحد، وقدمت أيضا فيه واحدا من أشهر أدوارها هو «شمس» في مسلسل «يوم آخر»، وقدمت عدة أعمال تلفزيونية كوميدية ودرامية حتى عام 2018 حيث توقفت، لكن هذه المرة بسبب إصابتها بمرض عضال.



هذا، وتتقدم أسرة «الأنباء» بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة جواهر، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).