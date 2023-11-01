عبدالعزيز الفضلي



دعت جمعية المعلمين وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع إلى الإيعاز بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لصرف بدل الشاشة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بقرار الوزير بشأن لائحة سياسات وضوابط التعليم عن بعد.



وقال رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي في كتاب بعثه لوزير التربية وتلقت «الأنباء» نسخة منه «انه بالإشارة إلى قرار وزير التربية بشأن لائحة سياسات وضوابط التعليم عن بعد، والذي عمم على جميع جهات الاختصاص تفعيل استخدام أدوات التعليم عن بعد المتاحة والمتمثلة باستخدام (MICROSOFT TEAMS، OFFICE360) وبالإشارة إلى القانون رقم (86) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 الخاص بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.



ونظرا لما يتعرض له موظفو الهيئة التعليمية المتصلين بالأنظمة الآلية طوال ساعات الدوام الرسمي لإنجاز أعمالهم وتوفير البيانات التي تتطلبها طبيعة عملهم من المخاطر الصحية التي تنجم عن الأشعة الصادرة عن هذه الشاشات، فإننا نطالب بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية يصرف بدل الشاشة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بقرار الوزير بشأن لائحة سياسات وضوابط التعليم عن بعد.