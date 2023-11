WISH



في إطار من المغامرات والرسوم المتحركة، يدور العمل حول فتاة شابة تدعى «آشا» تتمنى أمنية في إحدى الليالي، وبمرور الوقت تواجه العديد من المتاعب في مواجهة ملك شرير يسعى إلى فرض قبضته على مدينتها.



الفيلم إخراج كل من: كريس باك وفون فيراسونثورن، بطولة: أريانا ديبوز، كريس باين، ألان توديك، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 23 الجاري.











THE HUNGER GAMES:The Ballad of Songbirds and Snakes





قبل سنوات من تحوله إلى رئيس مستبد في «بانيم»، تدور الأحداث حول «كوريولانوس سنو» في سن الثامنة عشر عاما، حيث يبحث عن المجد بعد اختياره ليكون مرشدا لدورة ألعاب الجوع العاشرة.



الفيلم إخراج: فرانسيس لورانس، بطولة: فيولا ديفيس، هانتر شيفر، راشيل زيغلر، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 16 الجاري.









NAPOLEON



لقي الفيلم نظرة على القصة الحقيقية والشخصية لأصول القائد نابليون بونابرت وتسلقه السريع إلى الإمبراطورية، ويوضح علاقته المتقلبة بزوجته وحب حياته «جوزفين».



العمل إخراج: ريدلي سكوت، بطولة: خواكين فينيكس، فانيسا كيربي، لوديفين سانيي، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 23 الجاري.