واصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس ولليوم الـ 26 على التوالي تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية للنازحين الفلسطينيين في عدد من المدارس التي تضم آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة.



وقال رئيس الفرق التطوعية الفلسطينية التابعة للهلال الأحمر الكويتي في قطاع غزة أحمد أبودية، في تصريح لـ «كونا» إن الفرق المتطوعة الفلسطينية التابعة للهلال الأحمر الكويتي وزعت المساعدات الإغاثية والوجبات الساخنة والخبز والتمر إلى جانب مواد الإغاثة الطبية ومن بينها المستلزمات الخاصة بالخدمات الطبية.



وأضاف أبودية أن الفرق المتطوعة وزعت كذلك المساعدات على المناطق الشمالية لقطاع غزة ومدينة غزة رغم الصعوبات والنقص الشديد في الوقود المشغل للمخابز والدقيق وانقطاع الكهرباء، مشيرا في الوقت نفسه إلى عجزها عن الوصول إلى المحافظات الجنوبية للتوغل البري وخطورة الأوضاع في التنقل عبر المحافظات في القطاع.



وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 8796 شهيدا و22219 مصابا وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن السلطات الصحية في القطاع.