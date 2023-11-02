أسامة أبوالسعود



عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان الندوة الثانية حول «الدمج التعليمي وتحدياته» بدار معرفي بمنطقة الدسمة.



وأكدت مدير إدارة البحوث والدراسات عضو وأمين سر اللجنة الدائمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان عنان المطوع في تصريحات لـ «الأنباء» ان هذه الندوة تأتي في إطار جهود الديوان الوطني لحقوق الإنسان لترجمة وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010، وتنفيذا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها الكويت عام 2013.



وأوضحت ان الندوة تناولت تسليط الضوء على أبرز تحديات الدمج التعليمي بالكويت، وضرورة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة وإزالة الحواجز المجتمعية والوظيفية والتعليمية، بما يكفل تعزيز اعتمادهم على أنفسهم ودمجهم في المجتمع.



ولفتت إلى انه تم خلال الندوة طرح التحديات التي تواجه الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة من وجهة نظر المعلمين وأولياء الأمور والكشف عن الصعوبات التي تواجههم بالمدارس الحكومية والخاصة، وصولا إلى التوصيات التي تساهم بنشر التوعية لأسر ذوي الإعاقة بأهمية وجدوى الدمج التعليمي، وإمداد مدارس الدمج بالكويت بالعديد من التجهيزات والوسائل التعليمية المناسبة لكافة الإعاقات لتسهيل دمج هؤلاء الطلبة في المدارس الحكومية وتهيئة البيئة الطبيعية التي لا تستثني أحدا، بدلا من حصرهم وعزلهم في بيئات غير داعمة لقدراتهم مما يسهل عليهم مستقبلا الدمج الوظيفي، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية بالبلاد.



حضر الندوة عضو مجلس الأمة النائب داود معرفي ود.يوسف الصقر عضو مجلس إدارة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعضاء اللجنة وموظفو الديوان الوطني لحقوق الإنسان بمشاركة نخبة من المختصين والمعنيين والأكاديميين لمشاركة تجاربهم وخبراتهم حول الدمج التعليمي وتحدياته في جميع الأصعدة.



وتحدث خلال الندوة وشارك فيها مدير مشروع جودة الدمج التعليمي في منطقة مبارك الكبير التعليمية بوزارة التربية سابقا د.عيسى الجاسم، وعضو هيئة تدريس في جامعة الكويت - قسم الإدارة والتخطيط التربوي، ود.علي الأنصاري ود.ليلى قاسم رئيس اختصاصي علاج طبيعي بمستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي، وعدد من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة لنقل تجاربهم ومقترحاتهم للمختصين.