في إطار جهوده المستمرة لتطوير المسيرة البحثية بجامعة الكويت، بادر الطاقم الإداري في قطاع الأبحاث يوم الاثنين بزيارة كلية العلوم الحياتية برئاسة القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث أ.د.عثمان الخضر، وأ.د.نورية الكندري مساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث، وأ.د.عبدالله جواد سلطان القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة لتنفيذ وتمويل الأبحاث، ود.حنين شفيق الغبرا مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات، وكان في استقبالهم القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.نواف الهاجري، ومجموعة من أعضاء الهيئة الأكاديمية من المهتمين بالبحث العلمي.



ويتمحور الهدف الرئيس من اللقاء حول مد جسور التعاون والتفاهم بين قطاع الأبحاث والمجتمع البحثي في جامعة الكويت، حيث تم خلال اللقاء عرض جميع الخدمات والتسهيلات التي يوفرها قطاع الأبحاث للباحثين، كما تم فتح المجال أمام الباحثين لطرح التساؤلات والاستفسارات والإجابة عنها من قبل طاقم قطاع الأبحاث.



وافتتح اللقاء أ.د.عثمان الخضر مرحبا بالحضور من أعضاء الهيئة الأكاديمية في كلية العلوم الحياتية، شاكرا لهم حسن الاستضافة، مبينا أن الطاقم الإداري في قطاع الأبحاث أخذ على عاتقه مسؤولية لقاء باحثي كليات جامعة الكويت وجها لوجه لمناقشة المشاكل والمعوقات التي يواجهونها في إنجاز الأبحاث العلمية، وإيجاد حلول لها وللإجابة عن كافة استفساراتهم.



ولفت الخضر إلى أن الهدف الذي يسعى إليه قطاع الأبحاث هو رفع مستوى إقبال كليات الجامعة المختلفة على إنجاز مشاريع الأبحاث المتميزة ذات النتائج العلمية التي تسهم في تعزيز النشاط البحثي للباحثين وبالتالي رفع تصنيف جامعة الكويت وتحقيق رؤية 2035 بتقديم أبحاث ذات فائدة علمية للمجتمع.



بدورها، تطرقت أ.د.نورية الكندري مساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث مع استفسارات الباحثين إلى ما يخص الجوانب المتعلقة بالتقارير المرحلية والنهائية، وإجراءات نشر الأوراق العلمية الناتجة عن مشاريع الأبحاث الممولة وغير الممولة، وغيرها من الاستفسارات ذات العلاقة.



وشجعت الكندري أعضاء الهيئة الأكاديمية الجدد على التقديم لسلفة البحث التمهيدي، لافتة إلى أن المهلة المحددة للتقديم قد شارفت على الانتهاء وأن باب التقديم مفتوح من الأول من أكتوبر إلى نهاية الشهر الجاري.



وأعلنت أن قطاع الأبحاث بدأ باستقبال طلبات الترشيح لجوائز الأبحاث العلمية بفئتي أفضل باحث من الشباب والباحث المتميز للعام الأكاديمي 2023-2024 خلال أكتوبر، أما فيما يخص جائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا فإن التقديم عليها سيكون إلكترونيا في الفترة من 15 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر.



ومن جهته، قام أ.د.عبدالله سلطان، القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة لتنفيذ وتمويل الأبحاث بالرد على استفسارات الباحثين فيما يخص بند العمالة المؤقتة على مشاريع الأبحاث، وعملية شراء الأجهزة المستخدمة في مشاريع الأبحاث العلمية، وأوجه الصرف والمصروفات الجارية.



ومن جانبها، أجابت د.حنين شفيق الغبرا مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات عن استفسارات الباحثين حول شروط المشاركة في فعالية الملصق العلمي والأسس التي تستند عليها لجنة تقييم الملصقات العلمية، موضحة أن القطاع بصدد تنظيم المؤتمر الثالث للبحث العلمي تحت شعار رؤية 2035: التكنولوجيا، الإبداع، والابتكار، والمقرر إقامته من 19 إلى 20 فبراير، بمشاركة أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة في جميع كليات جامعة الكويت، وطلبة الدراسات العليا ومعيدي البعثات العلمية، وباحثي المؤسسات البحثية المحلية التي ترتبط مع جامعة الكويت باتفاقيات تعاون وهي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والرئاسة العامة للحرس الوطني، وشركة نفط الكويت، والهيئة العامة للبيئة.