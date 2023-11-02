تصدر النادي الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، قائمة الأندية المتنافسة على جائزة أفضل فريق للعام 2023 التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وتسيدت الأندية العربية القائمة بترشح 6 أندية عربية هي اتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب السوبر الأفريقي وكأس الكونفدرالية الأفريقية، والوداد المغربي وصيف دوري الأبطال بجانب الرجاء المغربي والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري، ومن جنوب أفريقيا ترشح كل من ماميلودي صن داونز ومارومو جالانتس، بجانب يانج أفريكانز التنزاني وأسيك ميموزا الإيفواري.



ويقام حفل تسليم جوائز العام من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.



الى ذلك، صرح مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بأنه تمت مخاطبة منتخبات مالي وغينيا والكونغو لخوض مباريات ودية مع منتخب مصر الأولمبي خلال المعسكر المقبل المقرر إقامته نوفمبر المقبل.



وأكد المصدر صعوبة خوض وديات أوروبية نظرا لضيق الوقت، حيث إن المنتخبات تطلب من «الفراعنة» السفر للعب المواجهات في الخارج.



وفي شأن الدوري المصري، عاد الكولومبي أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك من إجازة قصيرة بالخارج إلى قيادة تدريبات الفريق الجماعية على ملعب الترسانة استعدادا لمواجهة زد غدا الجمعة على ستاد القاهرة.



وشهد المران مشاركة محمود عبدالرازق شيكابالا بعدما خاض أمس تدريبات بدنية وتأهيلية، فيما تأكد غياب الجناح مصطفى شلبي عن اللقاء لاستكمال برنامجه التأهيلي في ظل معاناته من إصابة بكدمة قوية في القدم.



من جانب آخر، أعلن نادي البنك الأهلي عن تعيين طارق مصطفى في منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدرب القبرصي بابا فاسيليو.