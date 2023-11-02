الدوحة- فريد عبدالباقي



يعود منتخب قطر الأول لكرة القدم «العنابي» للتجمع في ستاد خليفة الدولي عقب نهاية مباريات الجولة الثامنة من الدوري القطري، والذي سيقام يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، وذلك من أجل الانخراط في معسكر محلي استعدادا لانطلاق التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، وستكون أولى محطات الفريق أمام منتخب «أفغانستان» الخميس 16 نوفمبر الجاري، وذلك بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الكويت والهند، ويختتم المعسكر بعد مباراة الهند 21 من الشهر نفسه في الهند.



وينتظر انتهاء ارتباط لاعبي السد والدحيل أمام ناديي الفيصلي الأردني، والنصر السعودي في دوري أبطال آسيا يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، من أجل الانضمام إلى معسكر «العنابي»، حيث يبدي الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش اهتماما كبيرا بهذا المعسكر من أجل وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة المنتخب، وخطة اللعب التي سيخوضها «العنابي» خلال المباراتين في التصفيات المزدوجة، والتي تعتبر خير إعداد لمنتخب قطر للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.



هذا، وتنطلق اليوم مباريات الجولة الثامنة من الدوري القطري، والتي تشهد قمة تجمع بين الدحيل «الخامس بـ 13 نقطة ولديه مباراة مؤجلة»، والريان «الثالث بـ 15 نقطة» والتي ستقام في الـ 7:30 مساء بستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، يسبق لقاء القمة، إقامة مباراتين، تجمع السد «المتصدر برصيد 16 نقطة ولديه مباراة مؤجلة» بالمرخية «الأخير بـ 3 نقاط» في الـ 5:30 مساء بستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وبنفس التوقيت يلتقي معيذر «العاشر بـ 4 نقاط» مع أم صلال «السابع بـ 8 نقاط» على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي. وتختتم الجولة غدا بإقامة ثلاث مباريات أيضا يلتقي الوكرة «الرابع بـ 14 نقطة ولديه مباراة مؤجلة» مع نادي قطر «السادس بـ 8 نقاط» في الـ 5:30 مساء بستاد الجنوب، وبنفس التوقيت يلتقي الأهلي «التاسع بـ 6 نقاط» مع الشمال «الحادي عشر وقبل الأخير بـ 3 نقاط» على ستاد الثمامة، وعلى ستاد جاسم بن حمد يشهد لقاء جماهيري يجمع بين الغرافة «الوصيف بـ 16 نقطة» مع العربي «الثامن بـ 6 نقاط ولديه مباراة مؤجلة» في 7:30 مساء.