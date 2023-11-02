بيروت - ناجي شربل



تنطلق غدا مباريات المرحلة الثامنة من الدوري العام اللبناني الـ 64 لكرة القدم بمباراتين، الأولى بين شباب الساحل السابع والشباب الغازية العاشر على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، اذ يسعى الساحل إلى استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج التي لا تتلاءم وطموحاته، بدأت بالسقوط المدوي أمام العهد بخماسية، وأخفق بعدها الفريق في تحقيق الفوز، في حين تمكن الغازية من تحقيق فوز أول في المسابقة الأسبوع الماضي على الحكمة تقدم به إلى المركز العاشر.



وتجمع المباراة الثانية، فريقا الحكمة بيروت صاحب القاع وغريمه التقليدي في منطقة الأشرفية الراسينغ بيروت صاحب المركز الخامس في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ولا بديل للحكمة من تحقيق الفوز لتفادي البقاء في عنق زجاجة دوامة الهبوط.



فيما يلعب السبت التضامن صور الثامن مع الصفاء السادس في مجمع فؤاد شهاب، كما يلتقي العهد الوصيف وحامل اللقب الموسم الماضي مع طرابلس وصيف القاع في مجمع المرداشية الرياضي بزغرتا.



وتختتم المرحلة الأحد بمباراة البرج الثالث والأنصار الرابع في مجمع فؤاد شهاب بجونية.



وتقام مباريات هذه المرحلة وكل مباريات البطولات الخاصة بكرة القدم خلف أبواب موصدة في وجه الجمهور، «بطلب من القوى الأمنية»، كما جاء في تعميم صادر عن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، كما لن يلعب النجمة المتصدر مباراته مع الأهلي النبطية التاسع، لانشغاله بمباراته مع الزوراء العراقي في المرحلة الأولى إيابا من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024.