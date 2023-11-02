القاهرة - مجدي عبدالرحمن



كشفت د.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المعونات والمساعدات الإغاثية المقدمة إلى قطاع غزة بفلسطين من خلال المجهود الجوي عدد 57 طائرة من17 دولة وعدد من المنظمات بإجمالي 1435 طنا، وإجمالي المعونات البرية 3997 طنا، وأن إجمالي الشاحنات 160، وأن عدد الأوزان التي تم تسليمها إلى قطاع غزة 2350 طنا، وعدد الأوزان المتبقية 3082 طنا.



وأشارت الوزيرة إلى أن الدول والمنظمات التي تم تسليم الشحنات الخاصة بها الى الهلال الأحمر الفلسطيني (الكويت والإمارات وقطر وفنزويلا والبرازيل والهند وتركيا وتونس)، والمنظمات هي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووزارة الصحة المصرية والهلال الأحمر المصري، والصليب الأحمر.



واستطردت: «نناشد الجمعيات الأهلية، مسألة التبرعات التي تجرى على الساحة المصرية حاليا محمودة وأمر إيجابي، لكن يجب أن تنظم حتى تذهب لمستحقيها، ننظم عمليات توجيه التبرعات حتى تصل إلى قطاع غزة وتتم حوكمتها».



جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة د.عبدالهادي القصبي، بشأن مراكز الإغاثة على الجمهورية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها.



وأشارت القباج الى أنه يتوافر لدى الوزارة 26 مركزا على مستوى الجمهورية موزعة على 24 محافظة، ترجع نشأتها الى عام 1989 الذي شهد تخصيص 4 مراكز للإغاثة وتم تعزيزها حتى وصلت إلى 28 مركزا في الوقت الحالي.