بيروت ـ أحمد عزالدين



وجه النواب: ملحم خلف، أسامة سعد، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين وشربل مسعد، إلى الحكومة 13 سؤالا عن خطتها لمواجهة أي احتمال لعدوان قد يطول لبنان.



وطالب النواب في أسئلتهم بتوضيحات عدة لما عرضته الخطة وما إذا بدأت الحكومة أي اجراءات بشأن النازحين في المناطق الحدودية المتاخمة لفلسطين المحتلة وأعدادهم ومقاربة استمرارية الدعم لهم.



وجاءت الاسئلة كالآتي:



السؤال الأول: إن الخطة الموضوعة بحاجة الى طاقة بشرية تؤمن إنفاذها، فهل من الممكن للحكومة أن توضح لنا بأي طاقة بشرية ستنفذ خطتها؟ هل من خلال القطاع العام الذي لا قدرة له على تأمين الدوام الرسمي أو من خلال القطاع الخاص الذي فقد قدرته الحضورية على تنظيم نفسه؟



السؤال الثاني: من الواضح أن قيادة هذه الخطة تعود الى لجنة تنسيق مركزية (غير محددة) تحت إشراف المجلس الأعلى للدفاع الذي يضع هذه الخطة على المستوى المركزي لتصل الى اتحاد البلديات عبر المحافظات والقائمقاميات! إلا أن الخطة تفتقد الى بيان كيفية إنفاذها على المستوى المحلي: البلدية، فالأحياء، فالعائلات والأشخاص.



والسؤال الذي يطرح نفسه:



هل هناك من Call center؟ (مع طاقة تلبية مرتفعة)، هل من خط ساخن (رقم هاتف)؟



هل هناك من غرفة عمليات؟ مركزها؟ تاريخ وضعها في الخدمة؟ كيفية التواصل معها؟



هل تم وضع خطة اتصالات تؤمن توجيه المواطنين والناس من منطقة خطرة (حمراء) الى منطقة أكثر أمانا (خضراء).



السؤال الثالث: في حال فقد لبنان إمكانيات التواصل عبر الهواتف المحمولة لأي سبب كان (نقص في المحروقات، قصف)، ما الوسائل المعتمدة للتواصل مع المواطنين؟



السؤال الرابع: ما الإرشادات الموجهة الى الناس: عند إخلائهم منازلهم في تحديد الطرقات التي يمكن سلوكها في توجيههم الى نقاط «تجمع» ومن هناك الى مراكز «إيواء»:



هل تم وضع لائحة بنقاط التجمع؟



هل تم وضع لائحة بمراكز الايواء وسعة استيعابه، والمسؤول عنها (الجهة أو الشخص)؟



هل المراكز مجهزة بالمستلزمات؟ من فرش وحرامات وأدوات تنظيف عامة (للمركز) وشخصية؟



هل تم التثبت بشكل قطعي من وجود مياه «خدمة» داخل مراكز الايواء (للحمامات وللاستحمام) ومن وجود مياه شفة داخل مراكز التجمع وداخل مراكز الايواء؟



السؤال الخامس: في حال تم قصف المرافئ والمطار، أي خطة لتأمين المساعدات من خارج الحدود؟ ضرورة تأمين حاجات لفترة ثلاثة اشهر من مأكل ومشرب وأدوية.



السؤال السادس: مجلس الوزراء بدأ بلقاءات مع مؤسسات دولية وأممية للاغاثة دون مشاركة الجمعيات الاهلية او التنسيق معها.



السؤال السابع: على من ستكون كلفة معالجة الجرحى في المستشفيات وهل تم وضع خطة بين وزارة الصحة والمستشفيات وتأمين المستلزمات الطبية لخمسة اشهر؟



السؤال الثامن: اي خطة موازية لمتابعة مناهج التعليم للتلاميذ في حال شغل النازحون المدارس وهل تم تأمين مخزون استراتيجي من مؤن ومحروقات ودواء وسلع أساسية؟



السؤال العاشر: من سيدير نقاط التجمع والمسؤول عن مراكز الايواء وتأمين حسن ادارتها والتنسيق مع الجمعيات الاهلية؟



السؤال الحادي عشر: هل قدرت الدولة كلفة هذه الخطة وما مصادر تمويلها؟



السؤال الثاني عشر: كيف ستتم السيطرة على سعر الصرف في ظل العدوان، وكيف يتم ضبط الاسعار اذا حصل ارتفاع لسعر الدولار؟



السؤال الثالث عشر: هل هناك احصاءات لعدد النازحين الذين هُجروا من المناطق الحدودية، وكيف يتم التعاطي معهم وكيف يتم التعاطي مع استغلال ارتفاع اسعار ايجار الشقق، وهل بدأت الحكومة خطة لمتابعة هؤلاء النازحين؟



من جهته، وزير المال يوسف خليل قال ان وزارة المالية اعدت خطة طارئة لمواجهة اي تداعيات سلبية في ظل الوضع القائم وتحسبا لأي تطورات على المستوى الداخلي وهذه الخطة هي تحت عناوين ثلاث الاستقرار النقدي، التمويل، ومنح مرونة للموازنة في مواجهة التحديات. ‏