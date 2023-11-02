دارين العلي



أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الوزارة تسعى إلى تطبيق النظام المرن وتنتظر من ديوان الخدمة المدنية الانتهاء من برمجة نظامها المتكامل حتى يتسنى لها تطبيق الاقتراح الذي اقترحته الوزارة منذ فترة على الديوان.



وقالت المصادر إن ما يؤخر تطبيق هذا النظام وجود إشكالية لدى «الديوان» في كيفية احتساب مدة الإذن المسبق الذي يمنح للموظفين في بعض الأوقات، مبينة أنه وبسبب هذه الإشكالية لم تتمكن الوزارة حتى الآن من تطبيق نظام الدوام المرن لموظفيها الذين يفوق عددهم 35 ألف موظف.



وأوضحت أنه سبق للوزارة وأن خاطبت «الخدمة المدنية» بشأن نظام الدوام المرن الذي ترغب في تطبيقه لموظفيها، لافتة إلى ان الوزارة ارتأت تخصيص ساعة واحدة مرنة لموظفيها خلال الفترة من السابعة إلى الثامنة صباحا مع فترة السماح المقدرة بنصف الساعة وما زالت الوزارة تنتظر رد «الديوان» للبدء في التطبيق.



وقالت إن مسؤولي الوزارة المعنيين بتطبيق الدوام المرن يواجهون ضغوطا كبيرة من موظفي الوزارة لتأخرها في تطبيق الدوام المرن كي يستفيدوا من الساعة المرنة التي حددتها الوزارة، مبينة أن التقصير ليست مسؤولية الوزارة التي ترغب في تطبيق الدوام المرن سريعا رلا ان ما يعطلها التأخر في برمجة أنظمة «الديوان».



.. إجراء صيانة يضعف المياه عن 16 منطقة اليوم لمدة 18 ساعة



أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن القيام ببعض الأعمال في الشبكة المائية، حيث سيتم إجراء صيانة طارئة بمحطة ضخ مياه الشعيبة وأبراج ميناء عبدالله اليوم الخميس 2 الجاري من الساعة 6:00 مساء ولمدة 18 ساعة، مما يترتب عليه ضعف المياه العذبة في المناطق التالية: الشعيبة الصناعية، الفحيحيل، جنوب الصباحية، المنقف، أبوحليفة، المهبولة، الفنطاس، أبوالحصانية، الفنيطيس، المسيلة، الرميثية، سلوى، الجابرية، بيان، مشرف، ميدان حولي.



وشكرت الوزارة العملاء على تعاونهم أثناء فترة الأعمال، وفي حال حدوث انقطاع للمياه الاتصال بمركز الاتصال الموحد: 152.