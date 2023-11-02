عبدالعزيز الفضلي



اعتمدت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية بالتكليف حصة المطوع مواعيد وآلية عمل الكنترول لامتحانات الثانوية العامة لنهاية الفترة الدراسية الاولى للعام الدراسي 2023/ 2024.



وحددت المطوع في نشرة أصدرتها، وتلقت «الأنباء» نسخة منها يوم الاحد المقبل 5 نوفمبر موعدا لبدء العمل في الكنترول، مشيرة الى ان 19 من الشهر نفسه سيكون نهاية النقل بين المدارس والمناطق التعليمية لمتعلمي المرحلة الثانوية.



وأوضحت أن موعد اجراء اختبارات خارج الجدول سيكون بدءا من الاحد 10 ديسمبر حتى 14 منه وفيما يلي جدول وآلية عمل الكنترول: