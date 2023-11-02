ليلى الشافعي



برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، دشنت جمعية البناء البشري مؤخرا الدفعة الخامسة من مبادرة «شركاء لتوظيفهم» لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العام 2023-2024.



وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة لشؤون القُصر عن تبرعها بمبلغ 300 ألف دينار لتمويل أنشطة وفعاليات الجمعية في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة للالتحاق بسوق العمل والمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية. وقالت مدير إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية وممثل مدير عام الهيئة تماضر العمر ان المبادرة تستهدف الارتقاء بحياة فئات الرعاية الاجتماعية ولاسيما ذوي الإعاقة، وتؤكد اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها بدمج أبنائنا من ذوي الاعاقة في مختلف المجالات. وأوضحت العمر في كلمتها أن مساهمة الهيئة جاءت من حسابات الأثلاث الخيرية التي تديرها في إطار حرصها على مواصلة دورها الاجتماعي والإنساني عبر دعم الأنشطة والبرامج والمبـــادرات والمشاريـــع الاجتماعية والإنسانيــــة التي تستهدف تطويــــر وتنمية المجتمع بمختلـــف فئاته وشرائحه، مؤكدة أن الحرص على دعم المبادرات الاجتماعية يعكس سياسة الدولة وموقف قيادتها وشعبها الحريص دائما على دعم العمل الخيري والانساني.



من جهتها، أشارت مراقب الأثلاث الخيرية في الهيئة العامة لشؤون القصر بشاير العيدان أن المبادرة تأتي ضمن الخطط والبرامج والمشاريع الخيرية التي تنظمها الهيئة سنويا للأثلاث الخيرية المشمولة برعايتها، والتي تحرص من خلالها على دعم المشاريع الإنسانية والتعليمية والصحية داخل الكويت.