شهدت مبادرة «كفالة أيتام فلسطين» التي طرحتها جمعية النجاة الخيرية يوم الجمعة الماضي إقبالا مميزا من أهل الخير داخل الكويت وخارجها، حيث نجحت في كفالة 2000 يتيم فلسطيني حتى الآن، وحققت تبرعات تجاوزت 350 ألف دينار.



وقال رئيس قطاعي الموارد والعلاقات العامة والاعـــلام والبرامــــــج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب إن الكويت منذ بداية الأزمة تحركت بشكل سريع حكومة وشعبا لإغاثة أهلنا في فلسطين، وهذا حق وواجب. وأشار إلى أن جمعية النجاة قامت بالعمل على خطين متوازيين، الأول هو الإغاثة العاجلة حيث أطلقت حملة «لأجل فلسطين» لتوفير المواد الغذائية والطبية والإيواء للمتضررين في قطاع غزة، وبلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن 36 ألف شخص، والخط الثاني هو التعامل مع الآثار المترتبة على الأحداث الحالية ومنها العدد الكبير من الأيتام الذين يحتاجون إلى رعاية في الفترة المقبلة، فأطلقت الجمعية مبادرة كفالة أيتام فلسطين.