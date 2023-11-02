نفذ الجيش الكويتي ممثلا بالقوات البرية والجوية وبمشاركة لواء المغاوير/25 فعاليات تمرين «أفق الصحراء»، وذلك بحضور رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي حسن الشمري وعدد من كبار قادة الجيش.



ويأتي التمرين ترجمة لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد والتي أكد عليها خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الدفاع العسكري الاثنين الماضي والداعية إلى تعزيز ورفع درجة الجاهزية والاستعداد ومستوى الكفاءة لعموم وحدات الجيش الكويتي وذلك في ظل الأوضاع والظروف الراهنة التي تشهدها الأوضاع الإقليمية.



هذا، وقد شاركت في تمرين «أفق الصحراء» الذي شهد تطبيقا عمليا بالذخيرة الحية كتيبة الاستطلاع/4 من القوة البرية، وطائرات F/18 وطائرات الأباتشي للاسناد والجهد الجوي، وسرية الاقتحام من لواء المغاوير/25، ويهدف هذا التمرين الذي يحاكي سيناريوهات بيئة العمليات المعقدة وغير المتماثلة إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات العسكرية.