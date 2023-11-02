الأمير هنّأ الرئيس الجزائري وحاكم عام أنتيغوا وبربودا بالعيد الوطني وملك إسبانيا بأداء الأميرة ليونور اليمين الدستورية لولاية العهد

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تنظيم المملكة العربية السعودية الشقيقة لكأس العالم لكرة القدم لعام 2034،



مؤكدا سموه أن هذا الإعلان يعتبر إنجازا رياضيا ليس للمملكة العربية السعودية فحسب وإنما لكافة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة، متمنيا سموه النجاح والتوفيق للمملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة هذا التجمع الرياضي العالمي الكبير،



راجيا لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تنظيم المملكة العربية السعودية الشقيقة لكأس العالم لكرة القدم لعام 2034،



مؤكدا سموه على مقدرة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير لما تتمتع به من إمكانات عالية تؤهلها لذلك ولما عهد عنها من جهود بارزة لتطوير رياضة كرة القدم محليا ودوليا،



سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى السير رودني ويليامز حاكم عام أنتيغوا وبربودا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولأنتيغوا وبربودا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة أداء صاحبة السمو الملكي الأميرة ليونور اليمين الدستورية لولاية العهد في مملكة إسبانيا الصديقة،



متمنيا سموه لسموها كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ورفعة البلد الصديق ولجلالته وللأسرة المالكة الكريمة بموفور الصحة والسعادة ولمملكة إسبانيا وشعبها الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.