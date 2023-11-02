أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت وبأشد العبارات العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر والذي تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الأبرياء العزل.



وإذ أكدت الوزارة في بيان لها على شجب الكويت التام لاستمرار التصعيد الذي تقوم به قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص لتجدد الوزارة موقف الكويت الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لمسؤولياته والتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ووقف دائرة العنف.



كما جددت الكويت مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار والهدنة الإنسانية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي.