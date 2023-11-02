ولي العهد هنّأ الرئيس الجزائري وحاكم عام أنتيغوا وبربودا بالعيد الوطني وملك إسبانيا بأداء الأميرة ليونور اليمين الدستورية لولاية العهد



بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تنظيم المملكة العربية السعودية الشقيقة لكأس العالم لكرة القدم لعام 2034،



مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز الرياضي يجسد الثقة الكبيرة من قبل المجتمع الرياضي الدولي في كفاءة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإمكاناتها في استضافة هذه البطولة الدولية المهمة، راجيا سموه دوام التوفيق للمملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير،



سائلا سموه الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تنظيم المملكة العربية السعودية الشقيقة لكأس العالم لكرة القدم لعام 2034،



مشيدا سموه باستضافة البلد الشقيق لهذه البطولة الدولية المهمة التي تجسد جليا المكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية الشقيقة على الصعيـــدين الإقليــــمي والدولي لاسيما في المجال الرياضي،



مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على سموه وافر الصحة وتمام العافية ويحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل التطور والنماء في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله.



إلى ذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى السير رودني ويليامز حاكم عام أنتيغوا وبربودا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة، ضمنها خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة أداء صاحبة السمو الملكي الأميرة ليونور اليمين الدستورية لولاية العهد في مملكة إسبانيا الصديقة،



راجيا لسموها كل التوفيق والسداد ولمملكة إسبانيا وشعبها الصديق كل التطور والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.