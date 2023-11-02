أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس أن إجراءات الأمن والسلامة تشترط عدم استخدام وسائل الطرق والسحب أثناء عملية الهدم.



وقال الدبوس في رده على سؤال العضو م.منيرة الأمير بخصوص إجراءات الأمن والسلامة المتبعة أثناء الهدم والبناء وروتين عملية النظافة في العاصمة: بخصوص إجراءات البلدية لمتابعة عملية الهدم للمباني والتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة وكافة الشروط والأحكام الملزمة في مثل هذه الحالة فإن البلدية تقوم بمتابعة هذه المواقع بالكشف من قبل جهاز المراقبين والتأكد من وجود التراخيص اللازمة منها تراخيص السلامة الصادرة إلكترونيا أما بخصوص الشروط والأحكام الملزمة في مثل هذه الحالة هي:



٭ استخدام الطرق التقليدية أثناء عملية الهدم.



٭ عدم استخدام وسيلة الطرق والسحب أثناء عملية الهدم.



٭ الالتزام بعدم تكسير الكتل الخرسانية وفرز الحديد منها.



٭ استخدام الماء للرش على كامل المبنى تجنبا لتطاير الغبار أثناء أعمال الهدم.



٭ التأكد من قبل المهندس المشرف بالتعاون مع المقاول على سلامة المباني المجاورة للمبنى المراد هدمه.



٭ سلامة خدمات الدولة المتمثلة في الشوارع والأرصفة والإنارة وخطوط الخدمات الأرضية والمناهيل.



وردا على إمكانية متابعة البلدية لإجراءات تطبيق إجراءات الأمن والسلامة أثناء هدم المباني خلال العام الحالي، أوضح الدبوس انه يمكن التأكد من ذلك عن طريق ما تم من إجراءات في الموقع من تقرير فني وتنبيهات ومحاضر مخالفات، مبينا أن إجراءات الأمن والسلامة لعمليات هدم المباني في محافظة العاصمة لا تختلف عن باقي المحافظات، حيث إن القوانين واللوائح والإجراءات موحدة بجميع المحافظات.



وعن الإجراءات المتبعة حال وجود مخالفات في إجراءات الأمن والسلامة أثناء عمليه الهدم وكيف يتم تأكيد تصحيح الإجراءات بعد ذلك، قال: في حالة مخالفة المقاول المنفذ للمشروع لإجراءات السلامة أثناء عملية الهدم يتم عمل محضر إثبات مخالفة الحالة المعنية بحالة الهدم والخطورة الموجودة فيها يتم فيها إصدار أوامر من جهاز الإشراف لجهاز المراقبين بإيقاف الأعمال للحالات الضرورية والتي تكون فيها خطورة على الأفراد سواء العاملين في الموقع او خارج الموقع، ومثال على ذلك استخدام المعدات الثقيلة المخالفة لشروط التراخيص سابقة الذكر ووضعها فوق المبنى المراد هدمه في هذه الحالة يتم إصدار أمر إيقاف عمل من الإدارة ويتم التطبيق بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبحضور قوة أمنية لتطبيق أمر الإيقاف وإنزال هذه المعدات الثقيلة عن المبنى المراد هدمه حماية للأفراد العاملين في الموقع من خطورة انهيار المبنى.



وذكر أن إجراءات البلدية في حال تحول قطعة أرض فضاء خاصة إلى مكب للنفايات فإنه تتم متابعة جميع المباني والمشاريع الحكومية أثناء التنفيذ لتلك المشاريع من قبل الإدارة والتأكد من وجود الحاويات الإنشائية في المواقع لتجميع هذه النفايات الإنشائية بجانب المشاريع والتأكد من ترحيلها اولا بأول الى مرادم البلدية، اما بالنسبة الى اختلاف إجراءات البلدية اذا كانت قطعة الأرض في أخرى فانه يختلف باختلاف شروط كل محافظة والموافقات البيئية وإجراءات السلامة الخاصة بتحويل قطعة أرض فضاء خاصة الى مكب نفايات.



وتابع: وبخصوص معرفة هل للعاصمة إجراءات رقابية لعملية النظافة تختلف عن باقي المحافظات، فالإجراءات الرقابية لعملية النظافة بمحافظة العاصمة لا تختلف عن باقي المحافظات، حيث إن القوانين واللوائح والإجراءات والمهام الخاصة بعمل المفتشين موحدة بجميع المحافظات إضافة إلى أن جميع عقود النظافة المبرمة بين البلدية وشركات النظافة موحدة في جميع المحافظات بالشروط وجميع البنود والاختلاف يكون فقط في حدود تلك العقود وما تتضمنها من اختلافات جغرافية بوجود مناطق ساحلية او مزارع او مناطق برية.



وزاد: أما بخصوص الشق الثاني من السؤال فإنه تتم متابعة أعمال النظافة وأداء شركات النظافة التي تم التعاقد معها ميدانيا والتابعة لفرع بلدية محافظة العاصمة بجميع المناطق بشكل يومي وبصفة مستمرة من كنس الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع النفايات والمخلفات وتنظيف الساحات والأرصفة ورفع السيارات المهملة والسكراب والمعروضة للبيع من الأعمال والمهام الواردة بعقود النظافة المبرمة بين البلدية وتلك الشركات إضافة الى متابعة حركة الآليات والسيارات والمعدات العاملة بكل مركز وذلك عن طريق تدوين الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالنظافة بالتقرير اليومي لكل مفتش ومن ثم يتم عمل تقرير أسبوعي عن حالة المنطقة يتضمن جميع المخالفات التي تم توقيعها على شركة النظافة وأيضا تقرير أسبوعي عن حركة الآليات والسيارات والمعدات، كما توجد تقارير أسبوعية وشهرية تقوم بإعدادها شركات النظافة تتضمن اعداد السيارات المهملة والسكراب والمعروضة بقصد البيع وإعداد دروب النفايات التي يتم رفعها من كافة المناطق.



ولفت إلى أن المفتشين يقومون بالجولات الميدانية على جميع المحلات للتأكد من مدى التزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها بشأن النظافة العامة ونقل النفايات وفي حال عدم التزام أي محل بقواعد النظافة العامة ونقل النفايات يتم تحرير محضر ضبط مخالفة بحقه ويتم إثبات ذلك في الإحصائيات الأسبوعية والشهرية التي تتضمن إنجازات المفتشين بكل مركز.