أقلعت صباح أمس الأربعاء الطائرة العاشرة التابعة للقوة الجوية ضمن الجسر الجوي الإغاثي الكويتي متجهة إلى مدينة العريش المصرية، تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة، وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية و4 سيارات إسعاف.



وتأتي هذه المبادرة من الجمعية الكويتية للإغاثة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية، انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة بأوامر سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



يذكر أن الجسر الجوي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية، وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.