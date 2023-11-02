أكدت الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية الحرص على نشر التوعية المجتمعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي والتعرف على عوامل الخطورة المرتبطة به وسبل الوقاية منه بغية تحقيق أعلى معدلات الشفاء.



وقالت رئيس مجلس إدارة «التطوعية النسائية» الشيخة فادية السعد في كلمة خلال ندوة توعوية أقيمت بالتعاون مع الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) إن من شأن التوعية بالأمراض لاسيما سرطان الثدي المساهمة في تجنب الإصابة بها ورفع معدلات الشفاء منها.



وأشارت الشيخة فادية الصباح إلى حرص الجمعية على تطوير أطر التعاون والشراكات مع مختلف الجهات والعمل على خلق بيئة داعمة لتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة حول فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي.



ونوهت إلى ضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام مع جهات القطاعين العام والخاص لدمج الصحة في جميع السياسات ضمن مفهوم المسؤولية المشتركة.



من جانبها، أكدت أمين سر الجمعية د.منى القطان في كلمة مماثلة أن صحة المرأة تعد أولوية لدى الجمعية، ويتمثل ذلك في برامجها التوعوية وحملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي انطلاقا من دورها المجتمعي، مؤكدة أهمية دور المجتمع المدني في عملية التنمية، إذ لم تعد مشاركته اختيارا بل مطلب في ضوء التحديات الحالية.



بدورها، قالت طبيبة الأورام في وحدة أورام الثدي بمركز الكويت لمكافحة السرطان د.رحاب سيد في كلمة مماثلة إن الأورام السرطانية تحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي في النمو بطريقة غير طبيعية وتنقسم بسرعة أكبر من الخلايا السليمة، وتستمر لتتراكم وتشكل كتلة أو ورما وقد تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.



وقالت إن أغلب أسباب سرطان الثدي غير معلومة، ونسبة قليلة تعود إلى عوامل وراثية، لكن هناك أسباب قد تزيد فرصة الإصابة مثل الوزن الزائد والهرمونات والتدخين والكحوليات، ونمط الحياة الخاملة والطعام غير الصحي.



وأوضحت أن الإناث معرضات للإصابة بسرطان الثدي أكثر من الرجال ومع التقدم في العمر تزداد فرصة الإصابة، فضلا عن وجود تاريخ مرضي لمشاكل أو أمراض مرتبطة بالثدي، والإصابة السابقة بالمرض والتاريخ العائلي يزيدان من احتمالية الإصابة، مما يتطلب الفحص السنوي بالماموغرام لاكتشاف أي كتل صغيرة.