أعلن البنك التجاري الكويتي عن رعايته الذهبية ومشاركته في معرض الكويت الدولي لمستلزمات البر والبحر والأنشطة الخارجية والرياضية، والذي سيقام في أرض المعارض بمنطقة مشرف، وذلك ابتداء من اليوم الخميس 2 نوفمبر حتى السبت 4 منه.



وعن هذه الرعاية الذهبية والمشاركة، قالت بدور بوخمسين رئيس إدارة التسويق - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: تأتي الرعاية الذهبية من «التجاري» للمعرض في إطار حرصه الدائم على التواجد في الفعاليات التي تستقطب اهتمام جمهور العملاء، خاصة موسم البر والتخييم، فضلا عن تشجيعه للجمهور على ممارسة الرياضة وتبني نمط حياة صحية.



وأضـافت بوخمسيـن: يحرص «التجاري» على رعاية الفعاليات الموسمية ومكافأة عملائه خلال فصول العام كافة منوهة بأن المعرض يشتمل على العديد من الأنشطة والعروض التسويقية المختلفة التي تلبي احتياجات رواد البر، ويهدف الحدث إلى عرض أحدث معدات البر والأنشطة الخارجيـــة والرياضيــــة والبحرية، مع عروض متنوعة، وترفيهية للأطفال، وغير ذلك الكثير. ويمثل المعرض فعالية متخصصة في مجالات عديدة، وخدمات كثيرة متعلقة بأنشطة البر والتخييم والأنشطة البحرية أيضا.



وتابعت: يستقبل فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد رواد معرض الكويت الدولي لمستلزمات البر والبحر والأنشطة الخارجية والرياضية في أرض المعارض للتعريف بآخر الخدمات والعروض المقدمة من البنك التجاري الكويتي، وأحدثها عرض تحويل الراتب للعملاء الكويتيين.



وعلى هامش المعرض، سوف يحرص البنك التجاري الكويتي كعادته على نشر التوعية المصرفية ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» وذلك بتعريف الحضور بحقوقهم وواجباتهم عند الحصول على الخدمات المصرفية.