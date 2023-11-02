يستضيــف ديــــوان المحاسبة الاجتماع التاسع للجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «أرابوساي»، خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة 9 أجهزة رقابية من أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للمنظمة العربية كمقرر للجنة.



وأكد كبير مدققين بإدارة الرقابة على الشركات بديوان المحاسبة عبدالكريم المصيريعي أن الاجتماع سيتضمن عدة محاور رئيسية، منها النظر في نتائج مشاركة المنظمة في منتدى الإسكوا للتنمية المستدامة 2023، ومناقشة مشروع الدليل الإرشادي لمراجعة التقارير الوطنية الطوعية، بالإضافة إلى استعراض الورقة البحثية في موضوع «دور الأجهزة العليا في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة».



وأضاف المصيريعي أنه خلال الاجتماع سيتم استعراض مشاركة اللجنة في الأنشطة الدولية والنظر في العروض التي تلقتها اللجنة لتطوير تعاونها، بالإضافة إلى برمجة أنشطة مشتركة مع كل من فريق عمل الأسوساي للمراجعة البيئية وفريق عمل الأوروساي للتنمية المستدامة ومجموعة عمل الإنتوساي للتنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية، كما سيتم إعداد الخطة التشغيلية للجنة للعام 2024 وتوزيع الأعمال بين أعضاء اللجنة وتكوين فرق عمل في الغرض.



ويمثل ديوان المحاسبة في الاجتماع إلى جانب المصيريعي كل من كبير مدققين بإدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاستثمارية والخدمية دينا الصقعبي، ومدقق رئيسي بإدارة الرقابة على التسويق والاستثمار للجهات النفطية علي الهزيم، ومدقق رئيسي بإدارة الرقابة المسبقة للجهات الملحقة والمستقلة نسيبة المضف، ومدقق رئيسي بإدارة الرقابة على الأداء طلال الوهيب.



والجدير بالذكر أنه يترأس لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة في الوقت الحالي مجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، ويعتبر الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية نائب الرئيس.