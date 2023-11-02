أعلنت «بوروتالكو»، العلامة التجارية الإيطالية الرائدة في تصنيع وتوزيع مستحضرات العناية الشخصية في إيطاليا، والتابعة لمجموعة «بولتون»، عن انطلاقها في السوق الكويتي كجزء من خطة توسعها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، يأتي ذلك من خلال عقد شراكة مع شركة ميزان القابضة لتوزيع منتجات العلامة التجارية في الكويت وترسيخ حضورها في سوق السلع الاستهلاكية الواعد وسريع النمو. وتأسست «بوروتالكو» 1878، وهي علامة تجارية إيطالية معروفة بمنتجاتها العالية الجودة للعناية الشخصية، والتي استطاعت أن تلقى استحسان وثقة المستهلك لأجيال حول العالم. تشتهر هذه العلامة التجارية بتركيبتها الفريدة التي تجمع بين بودرة «التلك» والرائحة الفريدة، تواصل ريادتها في إنتاج مجموعة مبتكرة من منتجات العناية الشخصية، وتلتزم بتوسيع انتشارها في أسواق متنوعة حول العالم. وقالت مديرة المبيعات والتسويق في «بوروتالكو» ماريا كنعان: لدى بوروتالكو الإيطالية خبرة تزيد على 100 عام في تصنيع منتجات العناية الشخصية الرائدة وتوزيعها حول العالم، وإننا على ثقة بأن منتجاتنا ذات الجودة العالية والرائحة الفريدة ترتقي إلى التوقعات والتطلعات العالية للعملاء في الكويت، وستكون عند حسن ظنهم وستنال استحسانهم.