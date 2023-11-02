شاركت منصة «طلبات» الرائدة في مجال التكنولوجيا في مبادرة إنسانية استثنائية تعكس التزامها القوي بتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع، وتمثلت المبادرة المتميزة بالتعاون مع جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان، لتنظيم ورشة عمل فنية خصوصا للسيدات المصابات بهذا المرض، بهدف إضفاء لمسة من الفرح والسعادة إلى حياتهن. خلال هذه الفعالية، قام موظفو «طلبات» بشكل فاعل باستخدام مواهبهم في تنظيم هذه الورشة الفنية في جمعية السدرة، بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهن أثناء محاربة هذا المرض الصعب. تعد هذه المبادرة السنوية التي تستضيفها منصة طلبات خلال شهر أكتوبر مناسبة مميزة لرفع الوعي حول أهمية الكشف المبكر لعلاج سرطان الثدي.



وفي تعليقها حول هذه المبادرة، قالت ممثلة «طلبات» أمل بو خمسين في المبادرة: يعد شهر التوعية بسرطان الثدي حملة عالمية ذات أهمية كبيرة، ونشعر بالفخر الشديد لأننا جزء منها، وهذه القضية تلامس قلوبنا بعمق، ونعتز بالتأثير الإيجابي الذي نقوم به في المجتمعات التي تتواجد فيها منصة طلبات، وأن نساهم في تخفيف معاناة هؤلاء المرضى وإضفاء البهجة على قلوبهم.



وأضافت بوخمسين: أظهرت الأبحاث أن الفن والرسم يمتلكان تأثيرا إيجابيا قويا على الصحة النفسية لمرضى السرطان، وهو ما شكل دافعا أساسيا وراء تنظيم ورشة العمل هذه بالشراكة مع مركز السدرة المعروف بجهوده في تعزيز الصحة النفسية لمرضى السرطان.



بدورها، شكرت مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان الشيخة عزة جابر العلي «طلبات» على مبادرتهم ورعايتهم لورشة الرسم الفنية المقدمة لمريضات مركز السدرة وإضفاء الطاقة الإيجابية والفرح على وجوههن، كما نتطلع إلى التعاون المثمر بيننا في المستقبل.