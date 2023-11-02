ندى أبونصر



استكمالا لمساعي صيدلية فارمازون الدائمة في التفاعل مع مختلف القضايا الاجتماعية والإنسانية، وحرصها الشديد على تأدية دورها المجتمعي على أكمل وجه، أطلقت حملة «حماية وأمل» للتوعية بسرطان الثدي مؤتمرها الختامي بقاعة المؤتمرات في فندق الفورسيزونز بحضور الشيخة عزة جابر العلي والشيخة فادية سعد العبدالله والشيخة نبيلة سلمان الحمود، وأعضاء مجلس إدارة فارمازون وإدارة تعزيز الصحة التابعة لوزارة الصحة.



واهتم المؤتمر بمناقشة القضية من مختلف جوانبها، حيث أكد رئيس قسم الأورام في مركز الكويت لمكافحة السرطان د.أنور النوري خلال كلمته على اهتمام الكويت بتوفير كل ما يلزم لفحص وعلاج مرض سرطان الثدي، موضحا انه لا شيء يقدمه العلاج في الخارج لا يمكن للكويت تقديمه.



بدورها، أثارت المعالجة النفسية بجمعية السدرة للرعاية النفسة لمرضى السرطان ألطاف العيسى في كلمتها نفس النقطة، مؤكدة أن أوجه الاهتمام النفسي بمريض السرطان في الكويت شاملة ومتكاملة، وتحرص على مصاحبة المريض في رحلته خطوة بخطوة.



وقامت صيدلية فارمازون بتكريم الناجيات جميعا احتفاء بهن وعرفانا لهن لشجاعتهن في مشاركة قصصهن لإلهام الآخرين، وتمت هذه الحملة بالتعاون مع العديد من الجهات الناشطة في المجالات الإنسانية كمركز الكويت لمكافحة السرطان وجمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان والجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية وفريق الخطوة الأولى والجمعية الصيدلية الكويتية.



من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحملة د.جيهاد وربي إنها شملت العديد من الأنشطة والفعاليات طوال شهر أكتوبر، فشاركت في أجنحة فارمازون بالمجمعات التجارية المختلفة أكثر من 5000 سيدة تأثرن بلقاء الناجيات وشاركن وتركن رسائل أمل وإلهام للمحاربات والناجيات، وعلى إثر ذلك، تشجعت أعداد كبيرة من السيدات بعد سماع قصص الناجيات للفحص المبكر ونزع عامل الخوف من المعادلة، فوفرت فارمازون لجميع السيدات فحصا متخصصا مجانيا عن طريق عيادة متنقلة في مختلف مناطق الكويت، وحتى السيدات اللاتي قمن بالفحص المبكر وتحولن لمراجعة طبيب الأورام كانوا محاطين بالأمل والمعنويات العالية.



وحصدت حملة «حماية وأمل» أكثر من 350 ألف تفاعل من جميع أنحاء الوطن العربي. واختتم المؤتمر بمأدبة عشاء سمحت للحضور بالحديث وتبادل القصص والخبرات.