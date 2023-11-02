

محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن مؤسسة البترول الكويتية قد وافقت على مشروعين نفطيين من المتوقع أن تبلغ قيمة كل منهما أكثر من



300 مليون دينار ما يعادل نحو 970 مليون دولار، وفقا لمصادر مطلعة في الصناعة النفطية.



وقالت مجلة ميد إن المشروع الأول يعرف باسم مركز التجميع والفصل 1 (SGC-1) ومحطة حقن المياه 1 (WIP-1)، أما المشروع الثاني فيشار إليه باسم مركز التجميع والفصل 3 (SGC-3) ومحطة حقن المياه 3 (WIP-3).



ونسبت المجلة إلى المصادر قولها إن شركة نفط الكويت التي ستتولى مسؤولية المشروعين قد رفعت مؤخرا وثائق المناقصات الخاصة بالمشروعين إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة. وأضاف المصدر «إن تقديم وثائق المناقصة إلى جهاز المناقصات يعتبر خطوة مهمة على طريق تحقيق تقدم بالنسبة لهذه المشاريع، وقد تم إبلاغ المقاولين بأن هذه المناقصات ستطرح قريبا، لكن الفترة الحقيقية التي سيستغرقها إصدار الدعوة للشركات لتقديم العطاءات غير واضحة بالضبط وما إذا كانت ستمتد لأسابيع أو أشهر من الآن». تجدر الإشارة إلى أن الكويت تهدف إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا من النفط بحلول عام 2035، بينما تبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية نحو 2.9 مليون برميل يوميا.



وتخطط الكويت لاستثمار 10 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة لرفع الإنتاج إلى هدف قصير المدى يبلغ 3.2 ملايين برميل يوميا.