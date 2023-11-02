

على الرغم من معاناة الأسواق خلال شهر أكتوبر، فقد تكون هناك بعض الأخبار الإيجابية خلال الشهر ما قبل الأخير من العام، وتحديدا لأربعة أسهم على الأقل في مؤشر داو جونز الصناعي.



جمـيـــع مؤشــرات السوق الرئيسية الثلاثة في المنطقة الحمراء، مع انخفاض مؤشر داو جونز بنسبة 1.5% منذ نهاية سبتمبر. لكن قد يجد المستثمرون بعض الراحة مع اقتراب نهاية العام، حيث كان شهر نوفمبر تاريخيا شهرا قويا للأسهم. وحقق مؤشر «داو جونز» مكاسب تاريخية بلغت 1.7% خلال شهر نوفمبر في كل عام منذ 1950، بحسب «Almanac» للتداول.



وبحسب دراسة لـ «CNBC Pro»، لمتوسط الأداء الشهري لجميع الأسهم الموجودة في مؤشر «داو جونز» والتي تعود إلى 20 عاما، سجلت 4 أسهم من بين الشركات الثلاثين المدرجة أكبر مكاسبها السنوية في جميع السنوات العشرين خلال شهر نوفمبر.



ارتفعت أسهم شركة «كاتربيلر» في المتوسط بنسبة 5.1% في نوفمبر، وهو تناقض لعمليات البيع التي بلغت قرابة 17% في أكتوبر على خلفية ضعف التوجيه المستقبلي. تعتبر الشركة المصنعة لمعدات البناء هي الأسوأ أداء في مؤشر داو جونز خلال أكتوبر.



كما ارتفع صانع طائرات الركاب والشركة المصنعة للدفاع «بوينغ» تاريخيا بنسبة 5.1% في نوفمبر. ويصنف المحللون بحسب «LSEG» سهم الشركة عند شراء بسعر مستهدف أعلى بنسبة 30% عن مستوياته الحالية.



انخفضت أسهم «بوينغ» بنحو 2.4% حتى الآن هذا الشهر، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لطائرة «737 ماكس» عن إيرادات أفضل من المتوقع في الربع الثالث ولكن خسارة معدلة للسهم أكبر من المتوقع. انخفض السهم بعد أنباء عن عيوب الإنتاج التي أثرت على «737 ماكس». وسجلت «يونايتد هيلث» للتأمين تاريخيا مكاسب بنسبة 4.4% في نوفمبر. بزيادة 6% منذ بداية شهر أكتوبر بعد أن تجاوزت المبيعات والأرباح تقديرات المحللين في الربع الثالث، تعد أسهم الشركة هي الوحيدة من بين الأربعة التي لم تنخفض في شهر أكتوبر. وتضم القائمة أيضا المجموعة الصناعية «3M»، والذي أضاف تاريخيا 2.8% في نوفمبر. وقفزت أسهم «3M» في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج أرباح أقوى من المتوقع، مما رفع توقعاتها. وعلى الرغم من ذلك، انخفض السهم بنسبة 2.7% منذ بداية أكتوبر.