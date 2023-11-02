

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الشهري من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، والذي أقيم أمس في المقر الرئيسي للبنك، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن. وحصل على الجائزة وقيمتها 100 ألف دينار العميل فواز خالد عوض سعيد.



وبهذه المناسبة، قدم رئيس التسويق وتطوير المنتجات في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد أمريش ناندكيول يار التهنئة للفائز متمنيا له دوام التوفيق، وأعرب عن أمله أن يحالف التوفيق جميع عملاء البنك في السحوبات القادمة، معربا في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك.



وأكد ناندكيول يار أن البنك الأهلي المتحد حرص منذ إطلاق برنامج جوائز الحصاد الإسلامي على تقديم باقة حصرية من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعات عملائه، ويعمل على تعزيز ثقافة الادخار، وشددت على التزام البنك بتوفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العملاء المختلفة.



يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.