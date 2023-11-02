

تحت مظلة شراكتهما الاستراتيجية لتمكين الابتكار ودعم ريادة الأعمال، استضافت كل من زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جلسة حول النجاح المالي المستدام في الابتكار وريادة الأعمال، قدمها ماركو بيرتيني بروفيسور التسويق من جامعة Esade لريادة الأعمال في برشلونة.



حضر الجلسة كل من مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني، وخبير ريادة الأعمال والابتكار في زين الكويت هيا المانع، ومؤسس Decision Lab عمر الحمد، حيث شهدت حضور أكثر من 80 مشاركا من المبادرين وأصحاب الشركات الناشئة من مجتمع ريادة الأعمال المحلي.



وتعتبر هذه الخطوة إحدى ثمار مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان هذا العام بهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المستدامة ضمن رؤيتهما المشتركة، والتي تتضمن العديد من الركائز مثل دعم الابتكارات وريادة الأعمال، وتمكين أصحاب الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الإبداع، والاستثمار في المهارات الرقمية لدى الأطفال والشباب، وغيرها.



واستضافت الجلسة ماركو بيرتيني، وهو خبير ومؤلف وباحث عالمي في قطاع الأعمال والتسويق، ويشغل حاليا منصب بروفيسور التسويق ورئيس برامج الالتحاق المفتوح في جامعة Esade المرموقة لريادة الأعمال في برشلونة، حيث يتمتع بخبرات غنية في مجالات الأعمال والتسويق وريادة الأعمال عبر المناصب العديدة التي تقلدها في كبرى الجامعات والشركات الاستشارية حول العالم.



وخلال الجلسة، شارك البروفيسور بيرتيني الحضور العديد من النصائح القيمة لأي مبادر أو صاحب أعمال، حيث شدد على أهمية وضع استراتيجيات تحقيق الدخل الشاملة بشكل مبكر، والتعرف على المفاهيم الخاطئة في عالم الأعمال والتخلص منها، والتركيز على النهج الذي يستند حول العميل، وهي العوامل التي تسهم في تحقيق النجاح المالي المستدام للشركات الناشئة.



وأتت هذه الجلسة تحت مظلة مبادرة «وطن الابتكار»، والتي تشمل جميع مبادرات وجهود زين لدعم الإبداع وريادة الأعمال، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات (STEM)، وتستهدف الشباب والمبادرين، وترتكز حول عدد من المجالات الرئيسية مثل ريادة الأعمال والاستثمار، وتسريع الشركات الناشئة، ودعم المخترعين، وتعزيز الابتكار، وغيرها.