

يتم تقديم ما يصل إلى 117 طلب عمل على موقع LinkedIn كل ثانية، بحسب الموقع، ولكن لتتميز عن الآخرين وتحصل على وظيفة أحلامك، هناك عدد من الخطوات التي يوصي بها الخبراء، من بينها ضرورة إظهار الإنجازات المهنية التي حققتها، واستخدم الروابط المميزة لإعطاء أمثلة على عملك، فضلا عن ضرورة تحديث ملفك الشخصي بانتظام للتأكد من أنه يعكس مهاراتك العديدة. ولكن عندما يتعلق الأمر بما لا ينبغي فعله، فإن أكبر علامة حمراء على LinkedIn هي رمز «الانفتاح على العمل»، كما يقول نولان تشيرش، مسؤول التوظيف السابق في «غوغل»، والذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لسوق المواهب Continuum.



وقال تشيرش: عندما يتعلق الأمر بمقابلات العمل، فأنت تريد أن تمنح الشركة التي تجري المقابلة معها الشعور بأن لديك خيارات أخرى وأن عليهم القتال من أجلك. وأضاف: إن التوظيف يشبه المواعدة، عليك أن تجعل الطرف الآخر يشعر وكأنك مميز.



ويرى تشيرش أن علامة «منفتح للعمل» تعطي إيحاء لمديري التوظيف أنك ستقبل أي وظيفة، من أي شخص يتواصل معك. وقال: يشعر مدير التوظيف باليأس في الواقع.



وأوضح تشيرش، باعتبارك مسؤول توظيف، «أنت تريد أن تشعر بأن هذا الشخص يريد حقا العمل في شركتك وليس في أي شركة أخرى». وهذه العلامة تجعل الأمر يبدو عكس ذلك.



ويعتقد القائمون على التوظيف أن «أفضل الأشخاص لا يبحثون عن وظائف، ويجب أن يجدوا بعض المعاناة في البحث عنهم وإخراجهم، هؤلاء الأشخاص منفتحون دائما على المحادثات مع أصحاب العمل المحتملين، لكنهم سعداء حيث هم لأن مهاراتهم ومواهبهم ساعدتهم في بناء فرص عظيمة لأنفسهم».



هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك التقدم للوظائف إذا كنت تبحث عن الدور التالي، كما يقول تشيرش، فقط لا تشير إلى ذلك بشكل علني على LinkedIn.



وقال: عليك أن تخلق الرغبة للأفضل أو للأسوأ، هذه هي الطريقة التي يتم بها تكوين البشر، عندما تبدو يائسا، فإن الناس لا يريدونك.