البنك سيعتمد خدمات شركة Visa فيما يتعلق بجميع البطاقات المصدرة منه



رباب الجوهري



أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن شراكة النمو الاستراتيجية الحصرية مع شركة Visa، وذلك بهدف تعزيز النمو، وسيمتد هذا التعاون المهم بين الطرفين لمدة 7 سنوات، حيث يستعد KIB للتحول إلى بنك يعتمد حصريا على خدمات شركة Visa فيما يتعلق بكل البطاقات المصدرة منه.



بهذه المناسبة، قالت رئيسة قسم التكنولوجيا المالية والشراكات في مكتب فيزا الكويت وقطر ارتي ثانكي: نعلن عن انطلاقة هذه الشراكة المميزة لمدة 7 سنوات مع KIB، والتي من شأنها ترسيخ التزامنا المشترك بتعزيز مستويات نمو التجارة الرقمية في الكويت، إضافة إلى الارتقاء بقدرتنا على الابتكار بشكل كبير، وتوفير تجربة دفع آمنة وسلسة للعملاء، أفرادا وشركات، على حد السواء، إلى جانب الانتقال إلى مرحلة النمو الاقتصادي المستدام بما يتماشى مع أجندة حكومة الكويت المالية والتوجه نحو رقمنة العمليات المصرفية وتقليل التعاملات النقدية.



وفي سياق متصل، أعلن KIB حصوله على شهادة انضمامه لبرنامج Visa Ready المصمم لتعزيز التكنولوجيا المالية، كأول بنك يحقق هذا الإنجاز في الكويت، كدليل على جهوده المستمرة لتحقيق التميز، ومن شأن هذه الخطوة تمكين البنك من تقديم حلول خاصة بإصدار البطاقات، وطرق الدفع، والخدمات المصرفية الرقمية للشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي.



وأشارت ثانكي الى ان هذه الشراكة مبنية بشكل أساسي على اعتماد الابتكار والتكنولوجيا وفتح آفاق جديدة من التعاون، حيث يعمل الطرفان على تقديم حلول مالية متطورة ورائدة في السوق المحلي، بما ينعكس إيجابا على مستوى أدائهما، وعلى قطاع البنوك بشكل عام.



وفي تعقيبه على إطلاق هذه الشراكة، قال مدير عام إدارة التحول الرقمي والابتكار، محمد الشريف: تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو جعل اسم KIB مقترنا بالابتكار وتقديم الحلول الموجهة لتلبية احتياجات العملاء، ونحن نواصل التزامنا بتقديم تجربة مصرفية تتجاوز التوقعات وتعكس دور KIB الرائد في توفير منتجات وخدمات من شأنها الارتقاء بالصناعة المصرفية إلى آفاق جديدة.



وأضاف: الشراكة لن تقتصر على هذه تلك الخطوة الجديدة وعلى الحدود المصرفية التقليدية، وإنما ستضمن توحيد الموارد والخبرات والتكنولوجيا المالية لفتح أبواب جديدة وتوسيع نطاق العمل، ما يولد فرصا متنوعة ويمنح العملاء خيارات أوسع تشمل الكثير من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة.



واختتم الشريف قائلا: تأتي شهادة Visa Ready تأكيدا على التزمنا بتحقيق التميز واستعدادنا الكامل لتمكين مختلف الشركات من الوصول إلى أحدث الخدمات المصرفية، مشيرا الى ان الشراكة الاستراتيجية بين KIB وشركة VISA تعتبر بداية عهد جديد يقدم العديد من فرص التعاون والنمو والابتكار حيث سيواصل البنك تشجيع كل عملائه الشركات، الحاليين والمستقبليين، على الانضمام إليه في تشكيل مستقبل أكثر ازدهارا للبنوك في الكويت. يذكر ان الشراكة الاستراتيجية ترتكز إلى أحدث مزايا التكنولوجيا المالية من أجل تقديم حلول دفع مبتكرة وخدمات ومنتجات مصرفية رائدة ومتنوعة، بما يضمن إنجاز ثورة في القطاع المصرفي بالكويت، وذلك بالاعتماد على خبرة VISA العالمية والإمكانيات الرقمية التي يمتلكها KIB، هذه الشراكة الاستراتيجية إلى أحدث مزايا التكنولوجيا المالية من أجل تقديم حلول دفع مبتكرة وخدمات ومنتجات مصرفية رائدة ومتنوعة، بما يضمن إنجاز ثورة في القطاع المصرفي بالكويت، وذلك بالاعتماد على خبرة VISA العالمية والإمكانيات الرقمية التي يمتلكها KIB.