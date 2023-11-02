احتفل بنك بوبيان مع عملائه وموظفيه باليوم العالمي لخدمة العملاء Customer Experience، حيث نظم مجموعة مختلفة من الفعاليات والمفاجآت وذلك ضمن مساعيه المتواصلة لتعزيز التزامه بتقديم تجارب استثنائية ومتميزة للعملاء، وتقديرا لجهود موظفيه كونهم أصحاب مسيرة البنك بوبيان الناجحة في خدمة العملاء.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري بهذه المناسبة: إن تجربة الاحتفال مع موظفينا وعملائنا على مدار أسبوع كامل باليوم العالمي للـ Customer Experience هي تجربة استثنائية الهدف منها تأكيد التزامنا لتحقيق أعلى مستوى من رضا عملائنا الذين نتواصل معهم باستمرار لضمان تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة تناسب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم، وهو ما رفع سقف التحديات أمامنا لتقديم مستويات مميزة من الخدمة تفوق توقعاتهم.



وأضاف أن كل الفعاليات والمفاجآت التي جاءت ضمن مبادرة الاحتفال باليوم العالمي لخدمة العميل مع موظفينا وعملائنا إنما تعزز حرصنا على الاحتفاظ بالثقة التي أولوها لنا وتؤكد استحقاقنا لحصد جائزة «أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الثالث عشر على التوالي منذ عام 2010 والأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت».



من ناحيته، أعرب رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم عن سعادته بنجاح مبادرة بنك بوبيان الأولى للاحتفال باليوم العالمي لخدمة العملاء كونها جاءت لتعبر عن شكر وتقدير البنك لجميع الشركاء المميزين في تقديم خدمة استثنائية ومميزة لتعزيز ثقة ورضا العملاء.



وأضاف: حرصنا على أن يكون الاحتفال باليوم العالمي لخدمة العملاء غير مقتصر على شريحة محددة فحسب، بل كان التوجه أن يشمل فئات عدة مثل عملائنا وموظفينا كذلك عدد من العلامات التجارية المحلية الصغيرة والرائدة في خدمة العملاء ممن تميزوا بتقديم خدمة استثنائية للعملاء.



وفي سياق فعاليات اليوم العالمي لخدمة العملاء، احتفل بنك بوبيان بتكريم عدد من موظفيه المتميزين في خدمة العملاء ليكون بمنزلة اعتراف ورسالة شكر لهم كونهم المحرك الرئيسي والركيزة الأساسية في استكمال ما بدأه بوبيان من مسيرة ناجحة في مجال خدمة العملاء.



وأوضح المجحم: نسعى دائما إلى تعزيز مهارات كوادرنا البشرية لضمان استمرارنا في تقديم خدمة عملاء استثنائية وبأعلى المعايير الدولية التي تعكس مكانة البنك المرموقة ومركزه الريادي ضمن القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن بوبيان يتواصل بصورة دائمة مع عملائه من خلال دراسات واستطلاع آراء وتحليل بيانات لضمان تحقيق أعلى درجات الرضا وتطبيقها وفق المعايير الدولية.



وقام بوبيان بالتعاون مع سيرفس هيرو بتكريم العلامات التجارية الكويتية المحلية التي تقدم خدمة استثنائية، حيث وضعت هذه المبادرة بوبيان كشركة رائدة في تجربة العملاء مع تشجيع ودعم المجتمع المحلي والشركات الصغيرة للتميز في الخدمة، حيث تم اختيار شركتي «مطعم سولو بيتزا» وشركة «مطعم أوفو» باعتبارهما من الشركات الناشئة والمميزة في خدمة العملاء بقطاع المطاعم.



ولتحقيـــق الفائـــدة المزدوجة قدم فريق بوبيان لرواد المطعمين مفاجأة «فاتورتكم علينا» وقد عبر العملاء المتواجدون عن سعادتهم بهذه المفاجأة مؤكدين انه ليس بالغريب على بنك بوبيان أن يبادر بكل جديد بما يتماشى مع متطلبات واحتياجات عملائه من كل الشرائح وغيرهم ليثبت دوما انه الرائد الأول في «خدمة العملاء».



وعلق المجحم على هذه البادرة قائلا إن مبادرة «CX Local Brands Champions» تأتي من رغبتنا في تشجيع جميع القطاعات لاسيما الناشئة لتقديم خدمة مميزة نعزز من خلالها تجارب العملاء ومن ثم الاعتراف بريادة هذه الشركات وتفوق خدماتها من خلال فريق احترافي متخصص في تقديم أعلى معايير الخدمة الدولية.



وفي سياق متصل، أعربت الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيرفس هيرو فاتن غزالة عن سعادتها بالتعاون مع بنك بوبيان من خلال تكريم إحدى أهم العلامات التجارية المحلية الرائدة في خدمة العملاء ضمن برنامج Customer Experience لتكون مبادرة تشجيعية يتبناها بوبيان كونه الأفضل في خدمة العملاء لمدة 13عاما على التوالي منذ عام 2010.



كذلك نظم بنك بوبيان ورشة عمل لعدد من عملائه قدم خلالها فرصة للتعرف عن أفضل الممارسات في خدمة العملاء ومهارات الاتصال واستراتيجيات التفاوض اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمة من أفضل إلى الأفضل، وقد استهدفت ورشة العمل العملاء الذين يتطلعون إلى التركيز على العملاء والحرص على تطوير ثقافة ومعيار التميز لضمان الوصول أعلى درجات الرضا وتطبيقها وفق المعايير الدولية.



واختتم المجحم تصريحه بأن خدمة العملاء تتطلب من جميع العاملين في البنك الاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة مع تطويرها بصورة مستمرة تحافظ على ثقة العملاء وتمنحهم دائما الأفضلية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى، مؤكدا أن التحديات التي تتعلق بخدمة العملاء تزداد يوما بعد يوم وتضع على عاتق مختلف إدارات البنك مسؤوليات جديدة.