أعلنت شركة Ooredoo الكويت، عن قيامها بتوسيع شبكة المكالمات الصوتية المتنقلة عبر شبكة الجيل الرابع (VoLTE) وتوسيع تغطية 5G. تأتي هذه الخطوات الاستراتيجية البارزة كجزء من التزام الشركة بتعزيز بنيتها التحتية، وتأكيدها على مكانتها الريادية في صناعة الاتصالات، واهتمامها المستمر بالابتكار والتطوير.



وحققت Ooredoo الكويت إنجازات استثنائية في مجال خدمات الاتصال، سواء على الصعيدين المحلي والعالمي. حيث توفر شبكتها الواسعة خدمات التجوال في أكثر من 175 دولة، وتعمل بالتعاون مع أكثر من 350 مشغل خدمات. وذلك ما يسهم في ضمان تجربة سلسة للعملاء عبر العالم. وتفخر Ooredoo الكويت بامتلاكها أوسع تغطية لتقنية 5G وVoLTE في الكويت وفي الساحة الإقليمية، هذه الشبكة الشاملة تضمن لعملاء Ooredoo البقاء على اتصال بسهولة وفاعلية عبر العديد من دول العالم.



وتقدم Ooredoo خدمات الاتصالات الأكثر تميزا من خلال مجموعتها الواسعة من باقات التجوال، والتي تم تصميمها بعناية فائقة لتحافظ على ميزتها التنافسية، مع إعطاء العملاء العديد من الاختيارات لتتناسب مع أسلوب حياة العميل.



علاوة على ذلك، تقدم Ooredoo الكويت أيضا مجموعة متنوعة من باقات التجوال داخل الطائرة.



جدير بالذكر أن Ooredoo تنفرد بتقديم خدمة الإنترنت غير المحدودة أثناء التجوال، حيث تضمن هذه الميزة الرائدة للعملاء ميزة توفير بيانات غير محدودة أثناء السفر، ما يضمن تجربة سفر ممتعة، وتمتاز باقات Passport بأسعارها التنافسية بالمقارنة مع غيرها من الشركات الأخرى، ما يوفر للعملاء وسيلة اقتصادية وموثوقة للاتصال أثناء سفرهم.



كما يظهر التوسع السريع والإنجازات الملحوظة لشركة Ooredoo الكويت التزامها الثابت بتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها، ليشكل حافزا مستمرا لتحقيق المزيد من النجاحات، ورفع المعايير لخدمات الاتصالات في المنطقة والعالم.