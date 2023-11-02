أعلنت أجيليتي، الشركة الرائدة والمتخصصة في خدمات سلسلة الإمداد والبنية التحتية والابتكار، أن مستودعاتها في مجمع أجيليتي اللوجستي بأبيدجان هي المباني الأولى التي تحصل على شهادة EDGE Advanced للمباني الخضراء في ساحل العاج ومنطقة غرب أفريقيا.



EDGE، هو اختصار بالحروف الأولى «للتميز في التصميم من أجل كفاءة أكبر»، وهو نظام شهادات اعتراف بتطبيق المعيار العالمي للمباني الموفرة للطاقة، وتشرف على منحه مؤسسة التمويل الدولية التي تعتبر ذراعا للبنك الدولي. ويتطلب استحقاق الشهادة الأساسية أن تطبق المباني الحد الأدنى من الخفض وبنسبة لا تقل عن 20% في استخدام الطاقة والمياه و«الطاقة المتجسدة» في مواد البناء، عند مقارنتها بالمباني المحلية.



وحصلت مستودعات مجمع أبيدجان اللوجستي الذي تبلغ مساحته 27.000 متر مربع والتابع لأجيليتي على شهادة EDGE Advanced للمباني الخضراء. تتميز هذه المباني المتطورة والحائزة شهادة «جهوزية الخلو من الكربون» من EDGE بتوفيرها للطاقة بنسبة 40% على الأقل مقارنة بنظيراتها من المباني الأخرى، حيث تحقق توفيرا في كل من الطاقة: من 57% إلى 74%، وفي المياه من 53% إلى 57%. كما استخدم لبنائها مواد نسبة الكربون المدمج فيها أقل بنحو 63% إلى 69%، وشمل ذلك الأسقف والبلاط ومواد الجدران الخارجية ومواد زجاج النوافذ. كذلك، تم تعزيز كفاءة الطاقة من خلال كل من: تقليل نسب النوافذ إلى الجدران، والأسقف والجدران الخارجية المعزولة، والإضاءة الخاصة. وعلاوة على ما سبق، تم تقليل استخدام المياه من خلال استخدام أنظمة أنابيب تسهم بترشيد استهلاك المياه في المطابخ التحضيرية ودورات المياه.



وبهذه المناسبة، قال جيفري وايت الرئيس التنفيذي لأجيليتي - أفريقيا: إن أجيليتي عازمة على أن تكون الرائدة في تطوير مستودعات حديثة وموفرة للطاقة لتلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء القارة الأفريقية، حيث تستخدم مستودعات أجيليتي للتخزين والتوزيع والتعبئة والمعالجة والتصنيع الخفيف. نريد مساعدة الشركات متعددة الجنسيات على تلبية المعايير الدولية والقدرة على التوسع لتلبية الطلب المزدهر في السوق الأفريقية. إن توفير البنية التحتية عالية الجودة يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتمكين النمو وتوليد فرص العمل والازدهار.



ومجمعات أجيليتي اللوجستية عبارة عن مجمعات تخزين آمنة من الفئات A وB يسهل الوصول إليها وتعمل 24/7، وهي مصممة وفقا للمعايير الدولية وبميزات هندسية واستدامة متقدمة، ومجهزة بكل المتطلبات التي تجعل منها المكان المثالي للسيرفرات المركزية للبيانات. تمتلك أجيليتي مجمعات لوجستية في أماكن متعددة بالقارة الأفريقية، وتبلغ مساحة مجمعها اللوجستي في أكرا، غانا 160 ألف متر مربع، وفي مابوتو، موزمبيق 320 ألف متر مربع، وفي لاغوس، نيجيريا 270 ألف متر مربع، بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية ينمو East التي تبلغ مساحتها 270 ألف متر مربع في القاهرة، مصر، وهي جزء من مشروع مشترك مع شركة حسن علام للمرافق.



ويعد مرفق أجيليتي اللوجستي في أبيدجان ثاني المستودعات التي تحصل على شهادة EDGE Advanced، بعد حصول أجيليتي في العام 2022 على شهادتها الأولى وذلك لأحد مستودعاتها في مجمع أجيليتي اللوجستي في الرياض بالمملكة العربية السعودية. والذي اعتبر أول مبنى يتم منحه هذه الشهادة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



هذا، ويشكل عملاء مجمعات أجيليتي اللوجستية باقة متنوعة من الشركات الدولية والمحلية مختلفة الأنشطة ومنها قطاعات البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا والسيارات والطاقة والتجارة الإلكترونية.



وأضاف وايت: توفر أجيليتي من خلال مجمعاتها اللوجستية البنية التحتية الأساسية التي تعزز من كفاءة الشركات وقدراتها التنافسية في أفريقيا. وتتيح مستودعات أجيليتي الجاهزة إمكانية النمو والتطور للشركات المحلية، كما تختصر من الوقت الذي تستغرقه الشركات الإقليمية والعالمية الراغبة بدخول السوق الأفريقية ومباشرة عملياتها. وتتوافق الشبكة المتنامية من مجمعات أجيليتي اللوجستية في أفريقيا مع الفرص الكبيرة التي تخلقها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتحسين وتوسيع التجارة على المستويين الإقليمي والدولي.