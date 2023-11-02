نددت الأمم المتحدة بالغارات الاسرائيلية التي أوقعت عدة مجازر في يوم واحد بمخيم جباليا في قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى.



وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان، إن هذا «أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة، حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد»، موضحا أن «العالم يبدوغير قادر وحتى مترددا في التحرك» لوضع حد لهذه الحرب.



وحذر من أن الفشل في التحرك الآن إزاء ما يجري في غزة سيخلف عواقب تتجاوز حدود المنطقة لأن هذه أزمة عالمية. وقال «نحن بحاجة لموافقة الأطراف المتحاربة في غزة على هدنة لأن هذا هو الخيار الوحيد لإيصال مواد الإغاثة».



أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فقال إنه «يشعر بالفزع» من التقارير التي تفيد بأن ثلثي القتلى في غزة من النساء والأطفال.



وإذا كان غريفيث يتحدث عن المجزرة التي وقعت في المخيم أمس الأول، فإن الدفاع المدني ووزارة الصحة الفلسطينيين أعلن «انتشال عائلات بأكملها من تحت الأنقاض» وسقوط «عشرات الشهداء والجرحى في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بمنطقة الفالوجة في مخيم جباليا»، والذي أدى إلى دمار هائل في المخيم، وذلك بعد 24 ساعة على سقوط نحو 400 بين قتيل وجريح في مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة أمس الأول.



ونددت حركة الجهاد الإسلامي بالمجزرة الثانية التي ترتكبها إسرائيل في جباليا. وقال إنها تنتقم لخسائرها العسكرية بضرب المدنيين والأطفال.



كما أفاد مصدر طبي فلسطيني بسقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مخبزا في حي النصر غربي مدينة غزة.



وفي حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة بغزة تسجيل 8796 شهيدا، من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة.



ميدانيا، تعرض الجيش الإسرائيلي لأكبر خسارة بشرية في صفوفه منذ أن أطلق حربه على غزة ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، في وقت تستمر المجازر في حصد أرواح عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة.



وقالت وسائل إعلام إن عدد القتلى الذين اعترف الجيش الإسرائيلي بسقوطهم في الاشتباكات التي دارت مع المقاومة الفلسطينية ارتفع إلى 15.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن معظم القتلى من جنود المشاة الذين أصيبت مركبتهم بصاروخ مضاد للدروع.



لكن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، رد على العدد الذي اعترفت به إسرائيل، بالقول «إن ما ستنشره كتائب القسام حول خسائر الجيش الإسرائيلي سيصدم العدو وشعبه».



ووجه خطابه للعسكر الإسرائيلي قائلا: لن ينقذكم استهداف المدنيين من الهزيمة، معتبرا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أحد أهم أسباب هذه الحرب، ولا يفكر سوى في كيفية إنقاذ نفسه وعائلته بأي ثمن.



وقال إن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يتعرضون لنفس «الدمار والموت» الذي يتعرض له الفلسطينيون.



وأضاف هنية أنه أبلغ الوسطاء بضرورة أن تتوقف هذه «المجازر»، ودعا إلى مواصلة الاحتجاجات، خاصة في دول الغرب، للضغط على صناع القرار.



وقد أعلنت حماس بالفعل أمس مقتل سبعة من المحتجزين لديها بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية في القصف الإسرائيلي على جباليا امس الأول.



وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن الضربات الجوية التي شنتها مقاتلاتها على جباليا، أكبر مخيم للاجئين في القطاع، أدت إلى مقتل القيادي في حماس إبراهيم البياري.



وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس «لقد كان مهما جدا، ويمكنني القول إنه كان صاحب دور محوري في تخطيط وتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل».



وأضاف كونريكوس، أن العشرات من مقاتلي حماس كانوا في نفس الأنفاق مع البياري وقتلوا أيضا عندما انهارت في الهجوم.



وتابع «أفهم أن هذا هو السبب أيضا وراء وجود العديد من التقارير عن أضرار جانبية وخسائر في صفوف غير المقاتلين. ونحن نحقق في هذه التقارير أيضا».



لكن حازم قاسم المتحدث باسم حماس نفى وجود أي قائد كبير هناك، ووصف هذا الادعاء بأنه ذريعة إسرائيلية لقتل المدنيين. وقال بيان لحماس إن هناك 400 قتيل وجريح في جباليا الذي يؤوي عائلات اللاجئين من حروب مع إسرائيل يعود تاريخها إلى عام 1948.



وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تصريح صحافي أمس بأنه سيفعل «أي شيء لتدمير حماس بالكامل. هذه هي الحرب من أجل مستقبل إسرائيل ولا شيء أقل من ذلك» وخير مقاتلي حماس بين «أن يقتلوا أو يستسلموا دون شروط».



ومرة أخرى قالت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) في منشور على منصة «إكس» امس، إن خدمات الاتصالات والإنترنت قطعت بشكل كامل في القطاع «بسبب تعرض المسارات الدولية، والتي تمت إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى».