قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون طرحه الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم المساعدة المالية لإسرائيل فقط دون أوكرانيا، وذلك إذا أقره المجلسان المكونان للكونغرس: الشيوخ والنواب.



وقال مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض «على النقيض من حزمة الرئيس الخاصة بالأمن القومي، فإن مشروع القانون هذا لا يقدم أي مساعدة على الإطلاق لأوكرانيا. وهذا مطلب عاجل».



وقد أبدى أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي شكوكا بشأن خطة الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية دون تقديم مساعدات لأوكرانيا.



وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، كشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط، على الرغم من طلب بايدن حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومبالغ مخصصة لأمن الحدود وتمويلا لتعزيز المنافسة مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.



ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 221 مقعدا مقابل 212 للديموقراطيين في مجلس النواب، لكن الديموقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ بأغلبية 51 مقعدا مقابل 49. ولكي يصبح الإجراء قانونا سيحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع بايدن.



وأكد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أن مشروع القانون الجمهوري ليس لديه أي فرصة في المجلس، حتى لو أقره مجلس النواب.



وقال شومر للصحافيين «خلاصة القول هي أنه ليس اقتراحا جادا».



وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل للصحافيين إنه يرى أنه يتعين التعامل مع القضايا الأربع «أوكرانيا وإسرائيل وتايوان والحدود».



والتقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بجونسون أمس الأول بعدما أدلى بشهادته في مجلس الشيوخ. وفي الجلسة، قال بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إن أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة أميركية مستمرة للفوز في معركتها ضد الغزاة الروس.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إنهما ناقشا قضايا من بينها طلب بايدن دعم أوكرانيا وإسرائيل.