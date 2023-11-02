نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي عراقي، أن نظام الدفـــــاع أحبط طائرتين مســـيرتين كانتا تستـــــهدفان قاعدة أميركية في منطقة التـــنف الــــسورية.



وقال المصدر إن القوات الأميركية أحبطت هجوما بطائرتين مسيرتين كانتا بصدد استهداف قاعدة التنف الواقعة عند المثلث الحدودي بين «سورية - الأردن - العراق» شرقي حمص.



جاء ذلك بعد ساعات من إعلان ميليشيا تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق»، وهي مجموعة فصائل شيعية، استهداف منطقة التنف التي تضم قاعدة أميركية بطائرتين مسيرتين.



وقالت في بيان لها، إن عناصرها استهدفوا «قاعدة الاحتلال الأميركي في التنف السورية، بطائرتين مسيرتين، أصابتا أهدافهما بشكل مباشر».



وسبق أن أعلنت هذه الفصائل المسلحة عن هجمات على قواعد عسكرية أميركية في سورية.



وكانت الولايات المتحدة شنت الأسبوع الماضي قصفا على مواقع ميليشيات تابعة لإيران شرق سورية، وقالت إنه جاء ردا على استهداف قواعدها.