خديجة حمودة ووكالات



وصلت الدفعة الأولى من الرعايا الأجانب والفلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة امس من غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أفاد مسؤول مصري بالمعبر.



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس «من المتوقع وصول أكثر من 500 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر»، فيما نقلت وسائل إعلام مصرية اللقطات الأولى لعبور نساء وأطفال عبر المعبر الذي يعد المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. وعبر الأجانب وحاملو الجنسيات المزدوجة بعدما وصلت سيارات إسعاف تحمل جرحى فلسطينيين. ورصدت وكالة فرانس برس على الجانب الفلسطيني عبور 40 سيارة إسعاف تحمل كل واحدة جريحين على الأقل وكان بينهم أطفال.



وأفادت وسائل اعلام مصرية، بوصول عدة حالات من الجرحى الفلسطينيين للعلاج بمستشفى العريش العام. وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية» فإن هناك إصابات كبيرة بين المرضى، حيث تنوعت الإصابات ما بين الحروق في أجزاء متفرقة، وتركيب بعض الدعامات على الصدر أي أنها حالات حرجة.



وفي السياق، أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أن تجهيزات المستشفيات في محافظة شمال سيناء على أتم استعداد لتقديم الخدمات الطبية للمرضى من الإخوة الفلسطينيين من قطاع «غزة».



وقالت الوزارة، إنه تم رفع السعة الاستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال المصابين والمرضى بما يضمن توزيعهم على المستشفيات بشكل رشيد لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة.



من جانبه، قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إنه تم التوصل إلى اتفاق أيضا لمغادرة 81 مريضا وجريحا لتلقي العلاج خارج القطاع. وأضاف أن الوزارة تحاول إرسال مرضى يعانون من «حالات خطيرة أو معقدة إلى مصر ولا يوجد علاج لهم في غزة ويمكن نقلهم».



بدوره، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، أدهانوم غيبرييسوس، إنها «ترحب بقرار مصر قبول بعض الجرحى والمرضى من غزة لتلقي العلاج».



وفي السياق ذاته، نفت مصادر بحسب القناة نفسها الأكاذيب التي يتم ترويجها على بعض وسائل الإعلام بشأن استشهاد جرحى فلسطينيين داخل سيارات إسعاف عند معبر رفح.