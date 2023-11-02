

ما أبرز الأطعمة التي يجب إضافتها إلى وجبة الإفطار للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول؟



يعد النظام الغذائي أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، حيث إن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة من بين الأسباب الرئيسية. وبالطريقة نفسها التي يمكن أن ترفع بها بعض الأطعمة نسبة الكوليسترول في الدم، يمكن لأخرى أن تخفضه. وقد تحدثت روزي مارتن، اخصائية التغذية حول الأطعمة التي يجب إضافتها إلى الوجبة الأولى في اليوم للمساعدة في صحة قلبك. وهنا ابرز الاطعمة:



- الشوفان: أوضحت مارتن: «يوفر الشوفان أليافا قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان، ولضمه الى نظام غذائي صحي تأثير في خفض الكوليسترول، فبيتا جلوكان يشكل مادة هلامية في أمعائك ترتبط بالكوليسترول وتمنع إعادة امتصاصه. وتحتاج إلى ثلاثة غرامات يوميا للحصول على تأثير خفض الكوليسترول، الذي يمكنك الحصول عليه من حصص قليلة من الشوفان أو الشعير كل يوم. 30 غراما من العصيدة في الصباح طريقة مثالية للبدء».



- فول الصويا: وقالت «تم العثور على أطعمة الصويا، مثل حليب الصويا ولبن الصويا والتوفو وفول إدامامي، لخفض مستويات الكوليسترول في الدم. لدعم صحة قلبك، لماذا لا تستخدم حليب الصويا في الشوفان، أو تضيف بعض زبادي الصويا إلى الفواكه على الإفطار. يمكنك حتى تجربة بعض التوفو المخفوق مع وجبة الإفطار المطبوخة».



- فواكه وخضراوات: قالت مارتن: «يوفر الإفطار فرصة رائعة لزيادة تناولك للفواكه والخضراوات. وتساعد إضافة المزيد من النباتات إلى طبقك على تقليل تناول الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون المشبعة، فضلا عن توفير المزيد من الألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة».



- المكسرات: المكسرات مفيدة لصحة القلب لما تحتويه من دهون صحية، معروفة باسم الدهون غير المشبعة، وهي مفيدة لخفض نسبة الكوليسترول. التوصية هي اختيار 30 غراما من المكسرات النيئة وغير المملحة.



المصدر: «إكسبريس»