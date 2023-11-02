احمد خميس



أعلنت وزارة الداخليــة أن حصاد الحملات التفتيشية لإدارة البحث والتحري وقسم اللجنة الثلاثية في مباحث الإقامة على 6 مناطق، وهي: (المهبولة - حطـين - الفروانية - السالمية - خيطان - سلوى)، تمثل في ضبط 130 مخالفا.



وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: إن من بين المضبوطين 5 أشخاص بتهمة الترويج للمواد المخدرة و5 آخرين بحوزتهم 55 زجاجة خمر و3 مكاتب خدم وهمية تقوم بتشغيل العمالة باليومية.



كما تم ضبط شخصين غير لائقين صحيا وشخص عثر بحوزته على مواد مخدرة.



هذا، وجـــار اتخـــاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.