منصور السلطان



تقدم أحد المسؤولين في وزارة «الكهرباء» مساء أول من أمس إلى مخفر الصليبية، وأبلغ عن تعرض 7 أعمدة حديد ونحاس للسرقة.



وأفاد المبلغ بأن أعمدة النحاس والحديد المبنية على طريق الدائري الرابع تعرضت للسرقة، حيث قام الجاني بفك الأسلاك النحاسية وفتح القواعد للأعمدة وسرقتها.



وعليه تم تسجيل قضية جنائية سرقة واستدعاء رجال الأدلة الجنائية الذين رفعوا الآثار في محيط الأعمدة المسروقة، وتم تكليف رجال المباحث بالبحث والتحري عن الجناة.



من جهة أخرى، تقدم مواطن صباح أمس الى مخفر الصليبية وأبلغ عن سرقة سيارته خلال توقفها أمام منزله في منطقة الصليبية.



وأفاد المواطن بأنه أوقف سيارته أمام بيتـــه، وفي الصباح اكتشــــف أنها قــــد سرقــــت، وأن هناك آثار كسر للزجـــاج، وعليه تم تسجيل قضيــــة سرقة وإحالتهــــا إلى التحقيـــق.