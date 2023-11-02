منصور السلطان



أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن العاصمة عصر أمس شخصين أحدهما من أرباب السوابق الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهما في منطقة الصالحية وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات تعاط وميزان حساس. رجال دوريات اسناد مديرية أمن الاحمدي وخلال تجولهم عصر أمس في منطقة الصالحية اشتبهوا بسيارة متوقفة بالقرب من مجمع تجاري شبه مهجور، وبعد التوجه لها اتضح ان شخصين بداخلها حاولا الهرب فور مشاهدة دورية الشرطة وبعد اغلاق الطريق امامهما تم ضبطهما، وبالاستعلام اتضح ان احدهما من ارباب السوابق في قضايا المخدرات وبتفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على مواد 95 حبة مخدرة وعدد من سجائر الحشيش جاهزه للتعاطي وعدد 5 أكياس بداخلها مادة الحشيش المخدرة بالاضافة الى ميزان حساس يستخدم خلال بيع المخدرات وادوات تعاط.



من جهة اخرى، أحالت دوريات إسناد أمن الأحمدي مواطنين الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهما في منطقة جابر العلي خلال مرورهما على نقطة تفتيش وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات تعاط.



ووفق مصدر، فإن رجال دوريات إسناد أمن الأحمدي أوقفوا سيارة «دفع رباعي» بها شخصان ظهرت عليهما علامات الخوف والارتباك، وخلال الاستعلام عنهما اتضح أن أحدهما مطلوب على ذمة قضية مخدرات، وبعد إنزالهما من السيارة وبتفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على 3 أكياس صغيرة بها مادة «الشبو» المخدرة وكيس به مادة الحشيش وعدد 3 سجائر حشيش جاهزة للاستعمال بالإضافة الى أدوات تعاط.