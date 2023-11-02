مسقط - مفرح الشمري



اختتم مهرجان «الدن» الدولي الرابع بسلطنة عمان أنشطته، امس الاول، على خشبة مسرح الكبار بالجمعية العمانية للسيارات، وذلك بحضور محافظ مسقط هلال بن سعود البوسعيدي، والرئيسة الفخرية لفرقة الدن تغريد بنت تركي آل سعيد، ورئيس المهرجان محمد النبهاني ومدير المهرجان ادريس النبهاني، وعدد من المسؤولين في الحركة المسرحية العمانية.



تضمن حفل الختام توزيع الجوائز على الفرق المشاركة بمسابقات المهرجان، حيث حصلت الكويت من خلال مسرح الكبار على جائزتين هما «أفضل ديكور» لسارة العبدالله عن مسرحية «الساعة التاسعة» لفرقة المسرح الكويتي، وحصل المخرج بدر الشعيبي جائزة «أفضل إخراج»، بينما فازت العراق بـ «أفضل عرض» عن مسرحية «خلاف» للمخرج مهند الهادي، وحصدت الفرقة الإسبانية جائزة لجنة التحكيم لأفضل أداء جماعي، وفاز كل من الفنان هيثم عبدالرزاق «العراق» ووليد الدبس «سورية» مناصفة بجائزة «افضل ممثل دور أول»، بينما حصل سليمان الرحبي من سلطنة عمان على جائزة «افضل ممثل دور ثان».



وفي مسابقة مسرح الطفل، فازت الكويت بأفضل عرض وافضل مخرج وتسلمهما المخرج بدر الشعيبي، كما فازت الكويت بمسرح الطفل بجائزة افضل ديكور وافضل ديكور وافضل تأليف موسيقي ومؤثرات موسيقية واضاءة ، بينما حصدت سلطنة عمان «أفضل عرض» بمسابقة مسرح الشارع عن مسرحية «المنطقة».



وتضمن حفل الختام توزيع عدد من شهادات الشكر والتقدير للمشاركين في أنشطة المهرجان التي انطلقت أنشطته منذ 23 الجاري تحت شعار «أهلا بالعالم في سلطنة عُمان».